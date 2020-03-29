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 Власти России решили закрыть границу с 30 марта

Россия решила с 30 марта ограничить движение через все пункты пропуска через границу "в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №763-р от 27 марта обнародовано на сайте российского правительства.

"Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы", – сказано в документе.

Ограничение не касается дипломатов и членов их семей, а также российских граждан, входящих в состав экипажей судов, локомотивных бригад и водителей грузового транспорта.

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В Россию также по-прежнему смогут въехать граждане РФ, постоянно проживающие на территории Калининградской области, а также владельцы российских паспортов, проживающие на территории временно оккупированных районов Донбасса.

По состоянию на 29 марта, в РФ зарегистрировано 1534 случая заболевания коронавирусной ифекцией, в том числе 270 новых случаев за последние сутки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185187
 
 
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