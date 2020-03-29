 "Роснефть" объявила о прекращении работы в Венесуэле из-за санкций США

Как сообщает пресс-служба российской компании, все активы и торговые операции ПАО "НК "Роснефть" в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы, передает БизнесЦензор.

"Роснефть" заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях", – сказано в пресс-релизе.

В результате исполнения соглашения и реализации активов ПАО "НК "Роснефть" получит на баланс одного из своих 100% дочерних обществ пакет собственных акций в размере 9,6%.

До этой сделки у государственного "Роснефтегаза" было 50,01% акций "Роснефти", у BP –19,75%, у катарского фонда QH Oil Investments – 18,93%, у швейцарского трейдера Glencore – 0,57%, остальные акции торговались на бирже.

Читайте также: Индийские компании планируют отказаться от нефти из Венесуэлы из-за санкций США

В компании пояснили продажу активов и уход из Венесуэлы желанием снять санкции, введенные США против ее дочерних структур, передает РБК.

"Мы продали наш венесуэльский бизнес правительству Российской федерации. Компания "Роснефть", как международная публичная компания, должна защищать интересы своих акционеров. И теперь мы вправе ожидать от американского регулятора выполнения публично взятых на себя обещаний", – сказал пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Роснефть" владеет долями в пяти совместных предприятиях с венесуэльской государственной компанией PDVSA по геологоразведке и добыче нефти на шельфе и суше, в этой стране у нее также есть газоразведочный проект на месторождениях Патао, Мехильонес и Рио Карибе с геологическими запасами 180 млрд кубометров.

Как сообщалось, ранее США ввели санкции против двух дочерних компаний "Роснефти" с регистрацией в Швейцарии – Rosneft Trading S. A. (RTSA) и TNK Trading International (TTI) – за поставки венесуэльской нефти.

После этого "Роснефть" впервые не раскрыла ежеквартальные показатели задолженности венесуэльской PDVSA по выданным ей денежным авансам. По состоянию на конец третьего квартала 2019 года долг венесуэльской госкомпании равнялся $800 млн без учета процентов. Эта задолженность образовалась в результате авансов, которые российская компания выдавала PDVSA в прошлые годы за предстоящие поставки сырья.