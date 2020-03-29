 Турция остановила международное авиасообщение и междугородные поезда

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters, передает БизнесЦензор.

Количество случаев заражения коронавируса в Турции за сутки выросло на треть и достигла 5 698, погибли 92 человека.

В соответствии с новыми мерами, объявленных президентом Реджепом Эрдоганом, граждане Турции должны перейти на "добровольный карантин", оставаясь дома, за исключением совершения покупок или основных потребностей.

Государственные учреждения, как и частный сектор, должны перейти к гибкой системы работы с минимальным количеством сотрудников.

Государственная железная дорога Турции заявила, что все междугородние поезда остановлены с субботы до дальнейшего уведомления. Эрдоган объявил, что путешествия междугородними поездами возможны только с разрешения местных властей.

В более детальном сообщении МВД страны отметило, что все граждане должны оставаться в городах, где они проживают, а выезжать разрешено только по показаниям врача, в случае смерти близкого члена семьи или отсутствии жилья.

Авиакомпания Turkish Airlines будет выполнять рейсы только из Анкары и Стамбула в крупнейших городов Турции. Пассажирам для путешествия нужно будет получить разрешение в офисе губернатора. Международное авиасообщение остановлено.

Все автобусные терминалы будут оснащены медицинским персоналом для проведения регулярных проверок здоровья работников и пассажиров.

Отдельно Министерство здравоохранения объявило о запрете увольнений медицинского персонала в течение следующих трех месяцев.