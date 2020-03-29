[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.92 30.27
 Транспорт
  393  0
Все про:аэропорт (794) Киев (2507) авиасообщение (1532) Wizz Air (156)

 Wizz Air прекратит полеты из аэропорта "Киев" до 30 апреля

Компания Wizz Air, крупнейший лоукост авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, приостановила выполнение рейсов в и из международного аэропорта "Киев" до 30 апреля включительно.

Об этом Европейской правде сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что решение принято в связи с удлиненным из-за ограничений правительства сроком временного закрытия аэропорта.

Пассажиры, бронирование которых изменилось, будут автоматически проинформированы по электронной почте в случае, если они бронировали билеты непосредственно на сайте авиакомпании или через мобильное приложение авиакомпании.

120% компенсация стоимости билетов будет перечислена на счет Wizz в форме кредита, который можно использовать в течение следующих 24 месяцев на приобретение услуг и товаров Wizz Air. Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение, что требует больше времени для выполнения.

Пассажиры, которые осуществляли бронирование через туристические агентства, а также через онлайн-агентства, должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185148
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
коронавирус
 
 
 
 
 
 вверх