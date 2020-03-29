 Wizz Air прекратит полеты из аэропорта "Киев" до 30 апреля

Об этом Европейской правде сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что решение принято в связи с удлиненным из-за ограничений правительства сроком временного закрытия аэропорта.

Пассажиры, бронирование которых изменилось, будут автоматически проинформированы по электронной почте в случае, если они бронировали билеты непосредственно на сайте авиакомпании или через мобильное приложение авиакомпании.

120% компенсация стоимости билетов будет перечислена на счет Wizz в форме кредита, который можно использовать в течение следующих 24 месяцев на приобретение услуг и товаров Wizz Air. Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение, что требует больше времени для выполнения.

Пассажиры, которые осуществляли бронирование через туристические агентства, а также через онлайн-агентства, должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.