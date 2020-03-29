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 В Киеве временно ограничили работу стоматологий

В Киеве временно ограничили предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев.

Об этом говорится в распоряжении № 4 руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, передает БизнесЦензор.

"Деятельность субъектов хозяйствования, которая предусматривает предоставление стоматологических услуг, а именно: ортодонтия, ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология, должна быть временно ограничено. Конечно же, кроме неотложных случаев", - отметил советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

Он пояснил, что мотивом принятия такого решения является забота о здоровье врачей и пациентов, ведь предоставление стоматологических услуг человеку, больному коронавирусной инфекцией, является опасным. В то же время человек может не подозревать, что является инфицированным и переносить болезнь в легкой форме.

Решение о неотложности в каждом конкретном случае будет принимать непосредственно врач-стоматолог.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185147
 
 
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