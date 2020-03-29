 Мировая экономика в 2020 году снизится на 1,5%, – IIF

Это прогнозирует Институт международных финансов (IIF), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы снизили наш прогноз роста глобальной экономики до 0,4% с 2,6% за последние недели, но пандемия COVID-19, ценовая война ОПЕК и растущий кредитный стресс на развитых и развивающихся рынках продолжают коренным образом менять картину", - говорится в отчете IIF.

Теперь эксперты института ожидают снижения мирового ВВП на 1,5%, в том числе падение экономик развитых стран составит 3,3%, а рост emerging markets - всего 1,1%. При этом существует "огромная неопределенность" в отношении воздействия коронавируса на экономику, говорится в сообщении.

"На данный момент неясно, как долго должны продлиться ограничения во многих странах, чтобы сдержать распространение инфекции. И, учитывая серьезность шока, также неясно, быстро ли восстановится потребительская и инвестиционная активность после отмены карантина", - говорится в отчете.

IIF отмечает, что экономики и США, и еврозоны уже находятся в рецессии: снижение ВВП было уже в первом квартале, а во втором квартале будет падение. Как ожидается, в целом по итогам 2020 года американская экономика снизится на 2,8%, еврозоны - на 4,7%.

IIF является глобальной ассоциацией финансовой отрасли и включает свыше 450 членов из 70 стран и регионов мира.