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 В медицинских учреждениях будет организовано питание медиков

Все медработники, которые вовлечены в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине и постоянно находятся на работе, будут обеспечены питанием.

Такое распоряжение подписал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины и руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктор Ляшко 27 марта по результатам совещания с руководителями региональных штабов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Также в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с коронавирусом, должны быть оборудованы комнаты отдыха для сотрудников полиции.

Ответственность за выполнение возложена на руководителей работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в областях и Киеве.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185145
 
 
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