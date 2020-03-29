 В медицинских учреждениях будет организовано питание медиков

Такое распоряжение подписал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины и руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктор Ляшко 27 марта по результатам совещания с руководителями региональных штабов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Также в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с коронавирусом, должны быть оборудованы комнаты отдыха для сотрудников полиции.

Ответственность за выполнение возложена на руководителей работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в областях и Киеве.