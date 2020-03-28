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Все про:ДТЭК (679) реструктуризация (175)

 "ДТЭК Энерго" Ахметова объявил технический дефолт

"ДТЭК Энерго", крупнейший частный производитель электроэнергии и угля в Украине, объявил о приостановке выплат купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу.

Об этом сообщает пресс-служба энергохолдинга ДТЭК, передает БизнесЦензор.

"В условиях нарастающего экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID 19, падения мировых финансовых рынков и обвала цен на сырьевые товары, с целью минимизации негативных экономических последствий "ДТЭК Энерго" предпринимает чрезвычайные меры и приостанавливает выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу", – сказано в сообщении.

ДТЭК отметичает, что его подразделение "ДТЭК Энерго" разрабатывает предложение о реструктуризации и введении временного моратория на исполнение обязательств (standstill) и обращается с просьбой к держателям еврооблигаций и банковского долга поддержать компанию в этом решении.

"25 марта правительство Украины ввело чрезвычайную ситуацию во всех областях и приняло решение о продлении карантина до 24 апреля. Это означает, что компания "ДТЭК Энерго" должна незамедлительно принять все необходимые меры для максимальной концентрации ресурсов и гарантировать непрерывность производственных процессов, которые обеспечат украинцев светом и теплом в период карантина. Наша ответственность – обеспечить энергонезависимость и энергобезопасность Украины в сложившейся ситуации", – цитирует пресс-служба ходлинга гендиректора "ДТЭК Энерго" Дмитрия Сахарука.

В биржевом сообщении компания добавляет, что введение карантина было официально признано форс-мажорным событием для целей украинского права, передает Интерфакс-Украина.

Компания уточняет, что приостанавливает выплаты по еврооблигациям с погашением в 2024 году, купон по которым по ставке 10,75% должен быть выплачен 1 апреля, и определенной банковской задолженности, проценты по которой необходимо заплатить 31 марта.

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Как сообщалось, осенью 2019 года "ДТЭК Энерго" завершило четырехлетний процесс реструктуризации долга. 

Энергохолдинг в конце 2016 года провел обмен выпущенных ранее еврооблигаций на $750 млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн с погашением 28 апреля 2018 года на новый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2024 года (эмитент – DTEK Finance PLC). Условия выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% – в декабре 2023 года, 50% – по истечению срока обращения. Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых.

В конце марта 2017 года "ДТЭК Энерго" также достиг соглашения с частью держателей банковского долга о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля, которое предусматривает отсрочку большинства привлеченных кредитов до 30 июня 2023 года и изменение некоторых их условий. При этом погашение долга будет осуществляться в рамках амортизационного механизма. Процентная ставка по долгу установлена на уровне 5%+EURIBOR/LIBOR.

Согласно отчету "ДТЭК Энерго" за первое полугодие 2019 года, долг компании составлял $1,96 млрд, из которого $1,24 млрд – еврооблигации, а $711 млн – банковский долг. Помимо того оставался нереструктризированным банковский долг на $245 млн, о завершении реструктуризации которого на общих условиях с выпуском дополнительно еврооблтигаций на $100 млн компания сообщила в ноябре.

Согласно отчету, в текущем году ДТЭК необходимо выплатить по долгу $50 млн, в 2021-2022 годах – по $20 млн, а основные выплаты приходятся на 2023-2024 годы – соответственно $1,1 млрд и $0,7 млрд.

После завершения реструктуризации международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "ДТЭК Энерго" до "B-" с прогнозом "стабильный" с "RD" (ограниченный дефолт) и рейтинг еврооблигаций до "B-" с рейтингом восстановления "RR4".

За время обострения мирового кризиса, связанного с пандемией коронавируса COVID-19, котировки еврооблигаций "ДТЭК Энерго" падали со 104% от номинала до 60%, а их доходность выросла с менее чем 10% годовых до более чем 25% годовых.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. 

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. В 2019 году ее чистая прибыль упала в 1,9 раза – до 2,55 млрд грн, доход снизился на 15,4% – до 76,83 млрд грн, инвестиции в развитие производства составили 5,2 млрд грн, выплаты в центральный и местные бюджеты – 14,5 млрд грн.

"ДТЭК Энерго" 27 марта сообщило, что ее шахты "ДТЭК Добропольеуголь", "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская" приостанавливают работы по добыче, обогащению угля и подготовке горных выработок с 1 апреля. 

"ДТЭК Добропольеуголь" в 2019 году нарастило добычу угля на 12,2% – до 3,36 млн тонн, а шахта "Белозерская" сократила ее на 23,9% – до 0,85 млн тонн. В целом "ДТЭК Энерго" в 2019 году снизило добычу угля на 9,8% – до 24,51 млн тонн. В состав компании входят четыре центральных обогатительных фабрики (ЦОФ).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3185060
 
 
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 Топ комментарии
 
напередодні тільки собі дивиденди виплатив ,тепер можна кредиторів послати куди подалі..
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Хапанув 2 мільярдів дивідендів і оголосив дефолт. Негайно повернути все в держвласність, вигнати його менеджмент, а через суд повернути збитки державі.
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Раз так то надо все имущество конфисковать в пользу государства. Чтобы все энерго были государственными.
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напередодні тільки собі дивиденди виплатив ,тепер можна кредиторів послати куди подалі..
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Ещё его освободили от уплаты налогов на землю))
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Раз так то надо все имущество конфисковать в пользу государства. Чтобы все энерго были государственными.
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Хапанув 2 мільярдів дивідендів і оголосив дефолт. Негайно повернути все в держвласність, вигнати його менеджмент, а через суд повернути збитки державі.
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а вилла бельгийского короля пойдет в оплату?
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Давайте из бюджета теперь его поддержим, лярдов на 100
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Бюджета уже нет ))))) а 2 лярда и ПМЖ Франции есть))) Отака ХНЯ малята.....
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Нет государства, НБУ, ГП, КМ, про государственных деятелей вааще молчу, одни продажные временщики...Еще и в "долг" попросит у банков! Свой то, прибыльный не будет трогать, рисковать...
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Под носом у того кто обещал сделать их вместе
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