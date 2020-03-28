 В Украине зафиксировано 311 случаев коронавируса

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них восемь летальных, пять пациентов выздоровели (четыре взрослых, один ребенок).
Информацию о подтвержденных случаях по областям предоставил Центр общественного здоровья в соцсети Фейсбук:
Винницкая область -16 случаев;
Волынская область – 2 случая;
Днепропетровская обл.— 7 случаев;
Донецкая обл. — 2 случая;
Житомирская обл. — 4 (1 летальный) случая;
Закарпатская обл. — 1 случай;
Запорожская обл. — 10 случаев;
Ивано-Франковская область — 28 (3 летальных) случаев;
Киев — 74 случая;
Киевская обл. — 41 случай;
Львовская обл. — 5 случаев;
Луганская обл. — 2 случая;
Николаевская обл. — 1 случай;
Одесская обл. — 6 случаев;
Полтавская обл. — 1 случай;
Ровенская обл. — 9 случаев (1 летальный);
Сумская обл. — 5 случаев(1 летальный);
Тернопольская обл. — 43 случая (1 летальный);
Харьковская обл. — 1 случай;
Херсонская обл. — 1 случай;
Хмельницкая обл. — 1 случай;
Черкасская обл. — 3 случая;
Черновицкая обл. — 47 (1 летальный) случаев;
Черниговская обл. — 1 случай.