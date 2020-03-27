 Рада рассмотрит законы для кредита МВФ в понедельник, – Зеленский (обновлено)

Об этом президент Владимир Зеленский заявил после заседания фракции "Слуга народа" в пятницу вечером, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Там нужно очень тщательно, детально проработать, чтобы никого не обидеть, чтобы не остановить экономику теми или иными сокращениями", – сказал президент.

Зеленский также сообщил, что на встрече с фракцией "Слуга народа" согласовал поддержку законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения при условии отказа от продажи земли, находящейся в государственной собственности, и уменьшения концентрации на первом этапе для физических лиц до 100 га.

"Мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 гектаров. Для юридических лиц – это второй этап, который будет введен с 2024 года, – будет 10 000 (гектаров, – ред.). То есть первый этап – для физических лиц, для украинцев – 100 гектаров на человека", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что принятие законов о рынке земли и о банках необходимо для предоставления кредита МВФ. По словам Зеленского, Верховная Рада также рассмотрит эти законопроекты на внеочередном заседании в понедельник.

"Я настроен, чтобы Верховная Рада собралась в понедельник, и все эти вопросы прошли. Для нас очень важно – никто не хочет дефолта в стране. Я уверен, что меня услышат наши депутаты, и этого не произойдет. Будет поддержка международных институтов, Международного валютного фонда", – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что в случае продолжения сотрудничества с МВФ Украина в течение полумесяца получит первый "быстрый транш" в размере до $2 млрд, и эти средства сразу поступят в государственный бюджет.

"Что касается Международного валютного фонда, сейчас мы минимум можем получить увеличение программы до $8 млрд. Вместе со Всемирным банком, с ЕБРР можем получить минимум $10 млрд", – сказал Зеленский.

В то же время Зеленский отметил, что парламенту придется еще не раз рассматривать ряд законопроектов, связанных с поддержкой экономики Украины в условиях пандемии коронавируса, и предложил народным депутатам работать дистанционно.

"Это будет не последнее внеочередное заседание. Хочу, чтобы они еще рассмотрели возможность работать дистанционно. То есть, сейчас они проработают такой законопроект, он может действовать только в условиях (пандемии, – ред.) коронавируса", – отметил президент.

Как сообщалось, начале недели президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором МВФ Кристалиной Георгиевой, в ходе которого обсудил увеличение помощи для Украины. По данным СМИ, речь идет об увеличении помощи МВФ с $5,5 млрд до $9,5 млрд.

В пятницу Георгиева заявила, что Украина может рассчитывать на увеличение объема кредитования в случае принятия законопроектов о земельной реформе и так называемого "антиколомойского" законопроекта в банковской сфере.

Кабмин уже внес на рассмотрение Верховной Рады соответствующий проект закона №3260, которым в частности устанавливается запрет отмены национализации "Приватбанка". В свою очередь близкие к олигарху Игорю Коломойскому депутаты внесли ряд альтернативных проектов.