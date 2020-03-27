 На Закарпатье запустили экспресс-регистрацию личных кабинетов для потребителей газа

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Закарпатгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

"В "Личном кабинете" на 104.ua закарпатцы могут дистанционно передавать показания счетчика газа и платить за потребленный газ. Идентификация клиентов будет происходит по номеру мобильного телефона, что значительно упростило процесс регистрации на сайте 104.ua", – отмечается в сообщении.

По состоянию на 27 марта в сервисе "Личный кабинет" уже зарегистрировано более 86 тысяч потребителей из Закарпатья.

Как пояснили в компании, для регистрации достаточно позвонить в Контакт-центр на номер 067-01-03-104 и сообщить оператору номер лицевого счета (указан в квитанции каждого клиента). После звонка "Личный кабинет" будет создан автоматически, а на мобильный телефон клиента поступит сообщение с паролем для входа.

Заходить в "Личный кабинет" можно через кнопку "Вход" на сайте 104.ua по телефону или с персонального компьютера. Далее необходимо ввести логин и пароль, указанные в смс.

"Современные онлайн-сервисы помогают решать множество вопросов дистанционно. Такие преимущества уже оценили более 86 тысяч клиентов, и было бы хорошо, чтобы это количество возрастало. Ведь в условиях карантина решения вопросов с помощью бесконтактных онлайн-сервисов – обязанность компаний", – прокомментировала директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинец.

В компании напомнили, что с помощью "Личного кабинета" клиенты могут передавать показания счетчика, безопасно и просто оплатить потребленный газ, загрузить счета, отслеживать собственное потребление и расходы.