 Банк Ахметова направит на выплату дивидендов 2 миллиарда

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), этот вопрос внесен в повестку дня запланированного на 28 апреля общего собрания акционеров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Увеличение уставного капитала планируется путем повышения номинальной стоимости акций с 230 грн до 333,75 грн за счет капитализации части прибыли за 2018 год в размере 1,01 млрд грн и за 2019 год – на 0,47 млрд грн.

Кроме того, часть прибыли в размере 130,43 млн грн банк планирует направить в резервный фонд.

В сообщении банка указано, что чистая прибыль финучреждения в 2019 году увеличилась на 29,6% по сравнению с аналогичным показателем в 2018 году – до 2,6 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 января 2020 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 7 место (63,16 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

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Как сообщалось, ранее Национальный банк Украины в связи с кризисными явлениями в мировой экономике на фоне распространения эпридемии коронавируса неоднократно призывал банки воздержаться от распределения прибыли на выплату дивидендов минимум до июля, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности.

Чистая прибыль "Первого Украинского Международного Банка" (ПУМБ) по итогам работы в 2019 году составила 2,62 млрд грн, превысив рекордный результат 2018 года (2 млрд грн).

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем банка является Ринат Ахметов.