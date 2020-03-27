 Итоги недели: Изоляция страны, переговоры с МВФ и битва с Коломойским за "Приватбанк"

ВЛАСТЬ

Кабмин продлил карантин по всей стране до 24 апреля

Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, а также о продлении всех введенных ранее карантинных мер до 24 апреля.

При этом Кабмин снял введенный ранее запрет на работу ветеринарных клиник, розничную торговлю кормами для животных, а также пестицидами, агрохимикатами, семенами и посадочным материалом.

Кроме того, Кабмин разрешил увеличить максимальное количество пассажиров в общественном транспорте с 10 человек до половины посадочных мест.

Украина закрыла границу, вернуться в страну можно только на авто или пешком

Кабинет министров решил с 00:00 субботы, 28 марта, прекратить пропуск пассажирского транспорта на въезд через государственную границу. Граждане Украины смогут вернуться в страну только автомобилем или пешком. Это ограничение не распространяется на грузовые перевозки.

Перед этим Кабинет министров с 12:00 24 марта запретил вылет пассажиров из Украины с целью туризма.

Премьер анонсировал создание стабилизационного фонда на 200 млрд

Власти работают над созданием стабилизационного фонда объемом около 200 млрд грн для преодоления последствий распространения коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабмин представил в Верховной Раде соответствующие изменения в госбюджет и законопроект о создании стабфонда, однако представители всех фракций и групп раскритиковали предложения правительства. Обновленный проект изменений Рада рассмотрит в понедельник.

Кабмин увеличил социальные нормы потребления коммунальных услуг на 50%

Кабинет министров увеличил на период карантина на 50% социальные нормативы пользования коммунальными услугами, а также ввел дополнительную компенсацию получателям субсидий в размере в среднем около 300 грн на семью.

Также правительство запретило на период карантина приостанавливать предоставление жилищных субсидий.

ФИНАНСЫ

МВФ готов увеличить кредит для Украины при условии принятия двух законов

В начале недели президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором МВФ Кристалиной Георгиевой, в ходе которого обсудил увеличение помощи для Украины. По данным СМИ, речь идет об увеличении пакета помощи МВФ с $5,5 млрд до $9,5 млрд.

В пятницу Георгиева заявила, что Украина может рассчитывать на увеличение объема кредитования при условии принятия земельной реформы и так называемого "антиколомойского" законопроекта в банковской сфере.

Кабмин уже внес в Раду соответствующий проект закона №3260, которым среди прочего устанавливается запрет отмены национализации "Приватбанка". В свою очередь близкие к олигарху Игорю Коломойскому депутаты внесли ряд альтернативных проектов.

Верховный суд 16 апреля может вынести решени в деле семьи Суркисов против "Приватбанка", которое может открыть путь к возвращению банка Коломойскому и партнерам.

Нацбанк сократил продажу валюты на межбанке за неделю в 14 раз

Национальный банк за период с 23 по 27 марта продал на межбанковском рынке $76,8 млн, тогда как на предыдущей неделе продажа валюты превышала $1 миллиард. В итоге курс гривни стабилизировался на уровне около 28 грн/$.

Минфин разместил краткосрочные долларовые облигации на $800 миллионов

Минфин на очередном аукционе разместил трехмесячные долларовые ОВГЗ на $801,6 млн под 3% годовых, а также облигации в евро со сроком обращения 1,1 года на 75,7 млн евро под 2,22% годовых. Основной объем облигаций выкупили украинские юрлица.

Набцанк рекомендовал ввести "кредитные каникулы" для бизнеса из-за карантина

Национальный банк рекомендовал банкам установить "кредитные каникулы" для пострадавшего из-за эпидемии коронавируса малого бизнеса с 1 марта. Реструктуризацию кредитов для среднего и крупного бизнеса НБУ посоветовал рассматривать отдельно.

Государственные "Приватбанк" и "Ощадбанк" уже начали вводить "кредитные каникулы" для малого и среднего бизнеса.

Нацбанк перечислит в госбюджет 43 миллиарда прибыли

Национальный банк перечислит в государственный бюджет 42,7 млрд грн прибыли за 2019 год, что на 2 млрд грн больше заложенного в госбюджете на 2020 год показателя.

Банки приостановили работу 25% отделений

В связи с ограничительными мерами из-за карантина банки приостановили работу около 25% отделений, сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова. В том числе "Ощадбанк" временно приостановил работу 82 из 194 отделений в Киеве.

Банк Ахметова направит на выплату дивидендов 2 миллиарда

АО "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) Рината Ахметова планирует направить 1,5 млрд грн за счет рекордной прибыли последних двух лет на увеличение уставного капитала и 2 млрд грн – на выплату дивидендов акционерам.

Нацбанк передал банкам первую партию наличного доллара на $130 миллионов

Национальный банк получил из-за границы и передал банкам первую партию наличного доллара США на $130 млн. В следующий понедельник НБУ готов передать банкам еще $180 миллионов наличных. В то же время такого спроса на наличный евро в стране нет.

МАКРОЭКОНОМИКА

Падение промышленного производства замедлилось в феврале до 1,5%

По данным Госстата, промышленное производство в Украине в феврале снизилось на 1,5% по сравнению с февралем 2019 года, тогда как в январе падение промпроизводства составляло 5,1%, а в декабре 2019 года – 7,7%.

Количество безработных в США подскочило на рекордных 3 миллиона за неделю

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло с 282 тысяч до 3,283 млн. По данным Министерства труда США, это максимальный показатель с начала учета данных в 1967 году. В Украине официальные данные о безработице в марте будут известны в апреле.

Строительному сектору Польши угрожает коллапс из-за отъезда украинских рабочих

Польскому строительному сектору грозит беспрецедентное падение из-за того, что около 20% украинских рабочих из-за коронавируса возвращаются в Украину, считает агентство Bloomberg. Насколько из-за этого сократится приток валюты в Украину, пока неизвестно.

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин согласовал продление контракта с главой "Нафтогаза" Коболевым на 4 года

Кабинет министров утвердил решение набсовета НАК "Нафтогаз Украины" о продлении полномочий главы правления компании Андрея Коболева до 22 марта 2024 года.

Руководитель "Энергоатома" подал в отставку

По данным СМИ, исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Павел Павлишин написал заявление об отставке. Он возглавил госпредприятие в конце ноября 2019 года после увольнения Юрия Недашковского.

ДТЭК Ахметова объявил о выводе в простой рабочих трех угольных предприятий

Холдинг "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова объявил о выведении в простой с 1 апреля 6,5 тыс. работников шахты "ДТЭК Добропольеуголь", шахты "Белозерская" и обогатительной фабрики "Октябрьская".

В компании это пояснияют падением спроса не уголь якобы из-за импорта электроэнергии из РФ и Беларуси. В то же время на фоне падения потребления из-за введения карантина резко выросло производство электроэнергии по "зеленому тарифу", более 25% которой также производит ДТЭК.

Кроме того, после назначения премьером бывшего топ-менеджера ДТЭК Дениса Шмыгаля, Кабмин уже принял решение ввести с 1 апреля спецпошлину в размере 65% на импорт из РФ электроэнергии и энеретического угля.

ДТЭК Ахметова задолжал государству 1,7 миллиарда

"ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова перестало оплачивать газ, который отбирает для производства тепла и электроэнергии на Луганской ТЭС. Благодаря решению суда компания бесплатно отобрала из трудопровода газ на 318 млн грн.

В 2019 году "ДТЭК Востокэнерго" не оплатило поставки газа еще на 707 млн грн. Также с 1 июля прошлого года ДТЭК перестал платить за транспортировку электроэнергии государственными сетями при ее экспорте, задолжав "Укрэнерго" около 700 млн грн.

Суд разрешил "Укрнафте" не выплачивать государству дивиденды на 2,9 миллиарда

Окружной админсуд Киева удовлетворил иск "Укрнафты" и отменил постановление Кабмина о направлении 90% чистой прибыли компании за 2018 год на выплату дивидендов. Компания обосновала иск наличием миллиардных долгов, возникших под руководством менеджеров Коломойского.

В то же время "Укрнафта" призвала ввести налоговые льготы для нефтедобывающих компаний из-за падения цен на нефть и снижения спроса на топливо в связи с введением карантина.

"Нафтогаз" снизил цены на газ для населения на март еще на 14%

В марте "Нафтогаз Украины" снизит оптовую цену на газ для нужд населения и производителей тепла до 3,40 грн за кубометр (без учета НДС, наценки сбытовых компаний и расходов на транспортировку). Это на 14% меньше, чем было в феврале.

"Нафтогаз" вернет деньги участникам программы "Газовый запас" в конце апреля, – Коболев

"Нафтогаз Украины" возместит ценовую разницу участникам программы "Газовый запас" в конце апреля - начале мая через систему газсбытов, сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

ТРАНСПОРТ

МАУ и SkyUp приостановили полеты до 24 апреля

В связи с запретом пассажирских перевозок авиакомпании МАУ, Sky Up и "Мотор Сич" приостаноили выполнение регулярных рейсов до 24 апреля включительно.

При этом президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что сейчас авиакомпания не будет возвращать стоимость билетов, но возврат денег за отмененные рейсы возможен в будущем.

Госавиаслужба аннулировала лицензию авиакомпании Atlasjet Ukraine

Госавиаслужба аннулировала сертификат эксплутанта и лицензию на перевозку пассажиров и грузов авиакомпании Atlasjet Ukraine – "дочки" турецкого авиаперевозчика Atlasglobal, объявившего о банкротстве в феврале.

КОРПОРАЦИИ

Kernel Веревского продал последний актив в России за 61 миллион евро

Агрохолдинг Kernel Андрея Веревского продал группе российского ВТБ свой последний актив в России – 50% глубоководного зернового терминала в порту Тамань – за 61 млн евро.

Газовая компания Новинского купила еще одного конкурента за $8,6 миллиона

Британская Regal Petroleum Вадима Новинского приобрела за $8,63 млн владеющее лицензией на добычу газа в Полтавской области ООО "Аркона Газ-Энергия", которое связывали с окружением Петра Порошенко.

Комбинат ArcelorMittal в Кривом Роге сменил прибыль убытком в 2,3 миллиарда

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" завершил 2019 год с убытком 2,3 млрд грн против 9,5 млрд грн чистой прибыли в 2018 году.

Крупнейшая сеть маркетов АТБ повысила цены на социальные продукты питания

Сеть АТБ повысила цены на социальные категории продуктов питания. Больше всего подорожали родукты из "борщевого набора" – на 35-128%, а также гречка – на 51%. В компании пояснили рост цен повышением расценок поставщиков.

Минюст заметил всплеск рейдерства после введения карантина

Министерство юстиции отмечает увеличение попыток рейдерства бизнеса после введения карантина, заявил министр Денис Малюська. По его словам, только за последнюю неделю зафиксировано столько же попыток рейдерства, как и за 4 месяца прошлого года.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Организатор финансовой пирамиды B2B Jewelry объявил о приостановке выплат

Проект B2B Jewelry "ставится на паузу", включая выплаты кешбэков и вывод средств 500 тысячам вкладчиков, заявил его основатель Николай Гонта. B2B Jewelry имеет все признаки финансовой пирамиды, компания обещала доход в около 400% годовых.

Главу Минздрава обвинили в попытке назначить "смотрящего" за закупкой лекарств

Гендиректор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обвинил министра здравоохранения Илью Емца в требовании с нарушением процедуры назначить заместителем главы госпредприятия своего "смотрящего".

Министр не опроверг это заявление. Пресс-служба Минздрава сообщила о поручении Емца провести служебное расследование ситуации в государственном предприятии "Медицинские закупки Украины".

В то же время, как выяснили журналисты, накануне назначения министром Емец якобы в кредит приобрел земельный участок и особняк площадью более 400 кв. м под Киевом за 12,5 млн грн, а его сын владеет недвижимостью на Буковеле, наличие которой сложно объяснить.