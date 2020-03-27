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 НАТО рассмотрит возможность дополнительной поддержки Украины, – Кулеба

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил главе Министерства иностранных дел Дмитрию Кулебе, что союзники планируют обсудить дополнительную поддержку Украины в рамках Комплексного пакета помощи.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сообщение МИД, передает БизнесЦензор

Отмечается, что Кулеба с пониманием воспринял решение партнеров перенести на более поздние сроки заседания Североатлантического Совета НАТО с участием Украины и Грузии учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в Европе и мире.

"Политика нового правительства Украины относительно НАТО остается абсолютно неизменной", - отметил министр.

Среди ключевых краткосрочных приоритетов двустороннего взаимодействия Кулеба отметил: предоставление Украине статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО в качестве дополнительного инструмента углубления сотрудничества в военной сфере; восстановление заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне; обновление Комплексного пакета помощи НАТО для Украины.

Собеседники также обменялись мнениями относительно последних деструктивных шагов РФ, в том числе о запрете владеть земельными участками на территории временно оккупированного Крыму не гражданам РФ.

"Было отмечено, что такие действия являются недопустимыми и грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, а также международное гуманитарное право", - говорится в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184968
 
 
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