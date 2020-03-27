 Кабмин сохранит 4 миллиарда дотаций аграриям, – представитель Зеленского

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент Владимир Зеленский понимает, что аграрии – это экономическая основа Украины, особенно в такие сложные времена. Власть сохранила все 4 миллиарда, изначально запланированные для программ аграрного сектора", – сказал уполномоченный.

Лещенко уточнил, что сохраняется 2,2 млрд грн на поддержку развития животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции и удешевление кредитов аграриям.

В частности, 1 млрд грн будет направлен на развитие животноводства и переработку сельскохозяйственной продукции и 1,2 млрд грн – на финансовую поддержку мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов. Еще 240 млн грн пойдет на Фонд частичного гарантирования кредитов.

Остальное финансирование пойдет на частичную компенсацию сельхозтехники и оборудования, страховку, растениеводство и другие потребности сектора.

"Такие шаги позволят, несмотря на мировой кризис, обеспечить продовольственную безопасность страны, а также сохранить АПК главным локомотивом экономики Украины", – отметил Лещенко.

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Как сообщалось, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства представило модель предоставления дотаций сельхозпроизводителям за счет государственного бюджета на 2020 год.

Всего на государственную поддержку АПК в бюджете на 2020 года предусмотрено 4,2 млрд грн. Из этой суммы 1,2 млрд грн будет направлено на программу удешевления кредитов, в том числе на приобретение земли, 1 млрд грн – на поддержку отрасли животноводства, еще 1 млрд грн – на компенсации за покупку техники и оборудования отечественного производства, 400 млн грн – на развитие фермерства и кооперативов и 400 млн грн на на поддержку отрасли садоводства, виноградарства и хмелеводства.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Какую помощь получат аграрии от правительства в 2020 году