 Возобновление поставок российской нефти в Беларусь под угрозой срыва, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли, передает БизнесЦензор.

По словам собеседников агентства, Минск хочет по-прежнему получать большую часть нефти от группы "Сафмар", которая продолжала поставки в первом квартале, вопреки политическому решению российских властей. В свою очередь российские компании настаивают на принципе равнодоступности, подразумевающем экспорт в каждом направлении в соответствии с добычей производителя.

Как сообщалось, Москва и Минск в марте после нескольких месяцев переговоров все же договорились о цене российской нефти.

Ранее на этой неделе премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что РФ согласовала предложенные Минском условия поставки нефти. При этом глава белорусского правительства подчеркнул, что приоритет при выборе поставщиков в России будет в первую очередь предоставлен тем компаниям, которые продолжали поставки нефти в начале года.

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Напомним, Москва и Минск с конца прошлого года не могли договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ.

Согласно межправительственному соглашению от 2017 года, до 2024 года Россия должна поставлять Белоруссии 24 млн тонн нефти в год, то есть по 2 млн тонн нефти в месяц. Однако российско-белорусский контракт на поставки нефти истек 1 января, и стороны пока не договорились о новом соглашении.

В январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах ограничить поставки нефти с российского рынка до 30-40% от потребности, наладив альтернативные поставки через страны Балтии и Украину.

В начале марта "Укртранснафта" возобновила перекачку нефти с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода "Дружба" на НПЗ Беларуси впервые с 2011 года.

В концерне "Белнефтехим" заявили о планах поставить через украинские порты в марте 250 тыс. тонн нефти по договору с азербайджанской Socar. Ранее Беларусь уже начала поставлять российскую нефть танкерами через Литву.