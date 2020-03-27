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 Молдова продлила запрет на авиасообщение до 15 мая

Молдавские власти продлили запрет на авиасообщение на весь срок действия чрезвычайного положения - до 15 мая.

Об этом сообщили в Органе гражданской авиации Молдовы (ОГАМ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Первоначально по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям рейсы были приостановлены до 1 апреля. В соответствии с документом, подписанным ОГАМ, этот срок продлен до 15 мая.

"Все регулярные пассажирские рейсы и регулярные чартерные пассажирские рейсы из Республики Молдова и в Республику Молдова прекращены. Директива действует в течение всего периода чрезвычайного положения с возможностью продления. Уважаемые пассажиры, если вы приобрели билеты на этот период, пожалуйста, свяжитесь с авиакомпанией, которая выполняет рейс для получения более подробной информации", - говорится в сообщении ОГАМ.

Как сообщалось, авиасообщение в Молдове приостановлено с 16 марта. Тем не менее, и после этой даты было совершено не менее десяти чартерных рейсов по доставке граждан Молдовы, которые были заблокированы в Италии, Португалии, Франции и Великобритании. 

С 7 марта в Молдове зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусом, два человека скончалось, а 11 - полностью вылечились. В связи с пандемией коронавируса в Молдавии введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184961
 
 
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