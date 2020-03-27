 Верховный Суд оказался снять арест с автомобилей и недвижимости экс-владельца "Дельта Банк""

Соответствующее решение Верховный Суд вынес 23 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В своем иске Фонд госимущетсва просит суды взыскать с Лагуна как бывшего акционера "Дельта Банка" и главы наблюдательного совета финучреждения 691 млн грн.

По оценке Фонда, "Дельта Банку" и его кредиторам был нанесен ущерб на указанную сумму путем увеличения уставного капитала финучреждения за счет "фиктивных средств" и вывода активов банка, что привело к ухудшению его финансового положения и неплатежеспособности.

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Верховный Суд также рассматривает кассационную жалобу Фонда гарантирования на решения судов низших инстанций в указанном деле, которыми был оставлен без рассмотрения иск Фонда к Лагуну и другим бывшим руководителям "Дельта Банка" о возмещении ущерба на сумму 19,83 млрд грн.

Ранее Хозсуд Киева в рамках этого дела указывал, что Фонд должен пытаться взыскать возможный причиненный бывшим руководством банка ущерб по каждому отдельному кредитному договору, а не солидарно.

В свою очередь Фонд гарантирования отмечал, что "нарушение правил объединения исковых требований является основанием для возвращения искового заявления еще на этапе решения вопроса об открытии производства, однако суд первой инстанции не только открыл производство, но и провел четыре подготовительных заседания, и только после этого внезапно пришел выводу об оставлении иска без рассмотрения".