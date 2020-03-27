 Украина в полночь закроет границу, вернуться в страну можно только на авто или пешком, – МИД

Об этом говорится в обращении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, опубликованном на сайте министерства, передает БизнесЦензор.

"Почти весь мир закрыл границы. Украина также полностью прекращает регулярное пассажирское сообщение в полночь с 27 на 28 марта… Граница в коем случае не закрывается на замок. Можно будет возвращаться в Украину автомобилем и пешком (ГПСУ и местные власти будут помогать переехать границу)", – сообщил Кулеба.

"Мы также прорабатываем возможность, когда Министерство здравоохранения будет иметь достаточно возможностей для контроля тех, кто прибывает в Украину и обеспечения их обсервации, чтобы вы могли вернуться в Украину из самых отдаленных уголков мира", – добавил глава МИДа.

Министр подчеркнул, что МИД продолжит оказывать помощь оставшимся за границей гражданам.

"Для тех, кто застрял за рубежом в это время, мы будем оказывать максимальную помощь. И сегодня я поручил всем зарубежным дипломатическим учреждениям Украины развернуть программу "Защита". Это защита вас в тех сложнейших условиях, в которых вы оказались", – подчеркнул Кулеба.

Для получения информации об этой программе министр призвал посетить официальную страницу Министерства иностранных дел, а также страницы министерства в социальных сетях.

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МИД также призвал всех гражданам Украины за границей, кто еще не приобрел билеты или не успел приобрести билеты на даты вылета до 27 марта включительно, с просьбой не покупать билеты, даже если они доступны на сайтах авиакомпаний, а рассмотреть возможность продлить свое пребывание в той стране, где есть такая возможность.

В то же время в МИД уточнили, что по сообщению Министерства инфраструктуры Украины, все самолеты, которые вылетели 27 марта для осуществления рейсов, смогут завершить рейсы.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, а также о продлении всех введенных ранее карантинных мер до 24 марта.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль в связи с распространением коронавируса поручил разработать план полного закрытия государственной границы для пассажирских перевозок с 28 марта.

По данным Министерства инфраструктуры, на 27 марта запланированы эвакуационные рейсы авиакомпаний МАУ и SkyUp из Казахстана (Алматы), Польши (Варшава), Израиля (Тель-Авив), Австрии (Вена), Литвы (Вильнюс), Катара (Доха), Франции (Париж), Германии (Франкфурт).