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 Крупнейшая сеть АЗС снизила цены на бензин и дизтопливо

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" (1 540 АЗС под брендами "Авиас", "Укрнафта" и другие) снизила цены на все виды топлива на 1 грн за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, цены на бензин А-95 и дизтопливо на АЗС сети снижены до 25 грн/л, на бензин А-92 – до 24 грн/л.

Таким образом, "Приват" последним из крупных розничных операторов присоединился к снижению цены, начатому еще 25 марта.

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Как сообщалось, накануне сети AЗС ОККО и WOG, состоящие из более чем 400 станций каждая, снизили цены на все виды топлива на 1 грн за литр. Сеть Socar снизила цены на бензин А-92 на 2,5 грн за литр – до 25,29 грн/л. Бензин А-95 и дизтопливо на АЗС сети подешевели на 1,5 грн – до 27,29 грн/л и 25,99 грн/л соответственно.

Перед этим на резкое снижение цены – на 1,2 грн/л –пошла розничная сеть Glusco (105 АЗС).

Напомним, после обвала цен на нефть и нефтепродукты, который произошел 6-9 марта, операторы АЗС в большинстве не пересматривали розничные цены топлива из-за резкой девальвации курса гривни. В евро же средняя розничная цена бензина и дизтоплива в Украине со 2 по 16 марта снизилась на 7,2-7,3% (на 7 евроцентов/л) – до 0,91 и 0,89 евро за литр соответственно.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184948
 
 
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