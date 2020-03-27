 Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге экономических свобод

Об этом свидетельствует Индекс экономической свободы, составленный Heritage Foundation, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

Таким образом, несмотря на улучшение показателей, Украина занимает последнее 45 место среди стран Европы.

При этом Украина входит в категорию стран "преимущественно несвободных", стран ее общий балл 54,9 значительно ниже средних региональных и мировых показателей.

Соседями Украины по рейтингу являются Бенин (133 место) и Пакистан (135). При этом Польша занимает 46 место, Россия – 94, Беларусь – 88, Молдова – 87.

В топ-3 рейтинга Сингапур, Гонконг и Новая Зеландия. Замыкают его – Куба, Венесуэла и Северная Корея.

Самые низкие баллы Украина получила по показателям финансовой и инвестиционной свободы – 30 и 35 баллов соответственно. Самые высокие баллы – фискальное здоровье (83,9) и налоговое бремя.

"Нормативная база Украины теоретически защищает имущественные интересы, но обеспечение права собственности судебной системой ненадежное. Судебная власть склонна к политическому давлению и коррупции. Коррупция остается серьезной проблемой – сейчас мало политической воли для борьбы с ней, несмотря на сильное давление со стороны гражданского общества", – отмечают составители рейтинга.

Среди негативных факторов, которые тормозят прогресс Украины отмечается устаревший трудовой кодекс, чрезмерная бюрократия, большое количество неработающих кредитов в банках и неразвитый рынок капитала.

Среди положительных достижений правительства указаны возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение и земельная реформа.

Индекс экономической свободы рассчитывается по 12 показателям в четырех категориях: эффективность права, регуляторная эффективность, деятельность власти и открытость рынков.