 Киевский ТРЦ Dream Town отменил арендную плату на время карантина

Об этом говорится в сообщении Корогодского в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Мы, собственники ТРЦ "Дрим Таун", обращаемся к вам, нашим партнерам-арендаторам. Мы не будем начислять на период карантина арендную плату и платежи за маркетинг (кроме работающих продуктовых). Вы оплачиваете только расходы для поддержания всех систем и охраны имущества – OPEX и коммунальные, а это небольшой платеж", - написал Корогодский.

Он также попросил арендаторов оформить все надлежащие документы, чтобы были юридические основания не начислять арендную плату.