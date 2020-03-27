[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 28.01 30.4
 Транспорт
  503  0
Все про:карантин (165) Мотор_Січ (98) отмена (52) авиасообщение (1528)

 "Мотор Сич" приостановила полеты до 24 апреля

Авиакомпания "Мотор Сич" приостанавливает все регулярные рейсы до 24 апреля связи с карантином, введенным для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, пассажиры, имеющие авиабилеты на рейсы с датой вылета в период до 24 апреля, могут обратиться в контактный центр авиакомпании или в туристическое агентство, где приобретался билет, за получением полного возврата средств за оплаченную перевозку или переносом вылета на более позднюю дату.

"Пассажиров, имеющих авиабилеты на рейсы "Мотор Сич" с датой вылета после 24 апреля, просим следить за информацией на официальном сайте авиакомпании www.flymotorsich.com и на ее официальных страницах в соцсетях", – сказано в сообщении.

Авиакомпания "Мотор Сич" является структурным подразделением ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) - предприятия по разработке, производству, ремонту и обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

В настоящее время авиакомпания оперирует флотом из девяти самолетов, осуществляя регулярные пассажирские международные и внутренние рейсы, пассажирские и грузовые чартерные рейсы, а также специальные рейсы, обеспечивающие деятельность главного предприятия.

Базовым аэропортом авиакомпании является международный аэропорт "Запорожье".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184938
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Антимонопольный комитет банки Газ дизтопливо карантин коронавирус НБУ цены
 
 
 
 
 
 вверх