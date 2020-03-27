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 АМКУ рекомендовал упростить получение статуса защищенного потребителя электроэнергии

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил рекомендации Министерству энергетики и защиты окружающей среды и Межведомственной комиссии по предоставлению статуса защищенного потребителя с целью недопущения отключения критически важных объектов от энергоснабжения.

О результатах рассмотрения рекомендаций министерство должно сообщить в 15-дневный срок, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Как пояснили в Комитете, статус "защищенного потребителя" электроэнергии, который делает невозможным отключение от энергоснабжения в обычном порядке, получить очень трудно.

"Критически важные в условиях борьбы с коронавирусом учреждения такого статуса не имеют, поскольку не соответствуют требованиям, установленным для его получения (финансовые гарантии, отсутствие задолженности и т.д.)", – отмечается в сообщении.

В связи с этим АМКУ рекомендовал Министерству энергетики и защиты окружающей среды:

  • упростить процедуру получения статуса защищенного потребителя;
  • привести требования к банкам, которые предоставляют финансовые гарантии в соответствие с банковским законодательством;
  • сократить сроки для получения статуса защищенного потребителя;
  • внести изменения в Правила о безопасности поставок электрической энергии для обеспечения безопасности поставок электрической энергии защищенным потребителям;
  • ввести прозрачную процедуру принятия решения о целесообразности предоставления статуса защищенного потребителя.

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Межведомственной комиссии по предоставлению статуса защищенного потребителя рекомендовано обнародовать на официальном сайте Минэкоенерго:

  • информацию о деятельности Межведомственной комиссии, ее составе, порядке работы, объявления о проведении заседаний;
  • перечень и требования к документам, которые должны подаваться потребителями-заявителями на рассмотрение Межведомственной комиссии, информацию о сроках приема документов, адрес, по которому подаются такие документы, контакты, по которым предоставляются соответствующие консультации.

"Рекомендации Антимонопольного комитета Украины являются неотложными и подлежат обязательному рассмотрению органами и лицами, которым они предоставлены", – напомнили в АМКУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184929
 
 
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