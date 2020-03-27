 Экспорт аграрной продукции принес $3,7 миллиарда за два месяца

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" в Facebook, передает БизнесЦензор.

Вместе с тем, импорт указанной продукции за аналогичный период вырос на 16% и составил $1,1 млрд. В целом внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции составил $2,6 млрд, что свидетельствует о том, что Украина является нетто-экспортером этой продукции. Экспорт продукции АПК занимает весомую долю в структуре торговли Украины.

За январь-февраль 2020 году доля агропродовольственной продукции в структуре общих экспорта составила 46%, в то время как доля импорта составила лишь 12%.

В товарной структуре экспорта больше всего выросли поставки из Украины масла на 31%, или $229 млн.

Наращивание поставок произошла за счет увеличения экспорта подсолнечного масла на $179 млн (+26%), рапсового масла на $25 млн (в 23 раза), соевого масла на $17 млн ​​(+66%).

Доля категории жиры и масла в общей структуре экспорта агропродовольственной продукции составила 26%. Также на 8% вырос экспорт готовой продукции за счет увеличения поставок подсолнечного шрота на $32 млн (+16%) и сигарет на $13 млн (+38%).

Экспорт продукции растениеводства срез всего на 1%. Больше по этой категории выросли поставки кукурузы на $167 млн ​​(+14%) и ячменя (+$79 млн). Отдельно следует отметить, что доля продукции растениеводства в общей структуре экспорта агропродовольственной продукции из Украины составляет 54%.

Экспорт продукции животноводства сократился на 12%, или $23 млн, в основном вследствие сокращения поставок молочной продукции в среднем на 24%.

В товарной структуре импорта увеличились закупки продукции растениеводства на $58 млн, или 16% (за счет закупки цитрусовых, картофеля и бананов. Также вырос импорт готовой продукции на $52 млн, или 17% (за счет импорта шоколада и продуктов для кормления животных). Импорт продукции животноводства вырос на $27 млн, ​​или 16% за счет закупки сыров, рыбы и сливочного масла.