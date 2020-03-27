 Госдолг в феврале сократился на 32 милиарда, – Минфин

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"Фактором влияния на колебания суммы государственного долга была девальвация гривни по отношению к долл. США (по данным Национального банка Украины в феврале 2020 года она составила 1,8%)", – отмечается в сообщении.

Минфин напомнил, что в феврале провел четыре аукциона по размещению ОВГЗ, по итогам которых на финансирование госбюджета было привлечено 14 млрд грн.

В то же время расходы госбюджета по погашению госдолга в феврале 2020 года составили 20,1 млрд грн, по обслуживанию – 7,6 млрд грн.

Как отмечают в министерстве, основная сумма выплат была пришлась на ОВГЗ, номинированные как в национальной, так и в иностранной валюте.

"Также проводились платежи по кредитам международных финансовых организаций: по кредитам под гарантии Международного банка реконструкции и развития, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, по данным Минфина за январь 2020 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте на фоне девальвации гривни вырос на 4,04% или на 81 млрд грн и составил 2 079,02 млрд грн. В то же время в эквиваленте в иностранной валюте госдолг по итогам января уменьшился на 1,1% или на $0,97 млрд составил $83,43 млрд,