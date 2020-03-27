[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 28.01 30.4
 Энергетика, Финансы
  486  0
Материалы по теме:
Все про:карантин (165) нефть (2800) Brent (1221) COVID-19 (331) коронавирус (139)

 Мировой спрос на нефть из-за карантина может рухнуть на 20%, – IEA

Глобальный спрос на нефть может упасть на 20% в результате призванных замедлить распространение коронавируса ограничений, поскольку 3 миллиарда человек находятся в изоляции.

Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (IEA, МЭА) Фатих Бироль, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Сегодня 3 миллиарда человек в мире заперты. В результате мы вполне можем увидеть в какой-то момент этого года снижение спроса, как некоторые говорят, примерно на 20 миллионов баррелей в сутки", – сказал глава агентства.

В 2019 году мировой спрос на нефть составлял 100 млн баррелей в сутки.

Читайте также: Мировой спрос на сырую нефть упадет еще на 10-25%, – FT

В то же время Бироль отметил, что, несмотря на огромное падение спроса, предложение нефти, как ожидается, вырастет еще на 3 миллиона баррелей в сутки в рамках борьбы за долю рынка Саудовской Аравии с Россией.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184922
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Антимонопольный комитет банки Газ дизтопливо карантин коронавирус НБУ цены
 
 
 
 
 
 вверх