 Киевский застройщик пытается через суд получить разрешение на строительство отеля на склонах Днепра

Как свидетельствует решение Окружного административного суда Киева от 17 марта, в удовлетворении иска компании суд первой инстанции отказал, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам дела, 30 сентября Департамент градостроительства КГГА отказал "Этрексу" в выдаче градостроительных условий и ограничений в связи с несоответствием намерений застройки требованиям градостроительной документации на местном уровне.

Так, согласно действующему Генплану Киева большая часть участка по функциональному назначению относится к территории улиц и дорог, и частично – территории общественных зданий и сооружений.

Однако фирма считает, что Департамент не имел права отказывать в выдаче ГУО, поскольку, во-первых, "Этрекс" вместе с заявлением предоставил все необходимые документы в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 29 закона "О регулировании градостроительной деятельности".

Во-вторых, фирма сослалась на полученный положительный вывод комплексной государственной экспертизы проекта строительства гостиницы на Владимирском спуске, 6, а также то, что генеральный план проекта внесен в градостроительный кадастр, и это якобы подтверждает соответствие разработанного проекта строительства градостроительному законодательству.

По мнению "Этрекса", частичное несоответствие функционального назначения земельных участков не является препятствием в выдаче ГУО.

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что КО "Институт генерального плана Киева" в проекте Генерального плана города Киева изменил функциональное назначение указанного участка 0,45 га на территорию общественной застройки. Однако эти изменения вступят в силу только после утверждения этого проекта Генплана соответствующим решением Киевсовета.

Таким образом, на сегодня участок является частично территории общественной застройки, а частично – улиц и дорог. Следовательно, суд пришел к выводу, что Департамент обоснованно отказал в предоставлении градостроительных условий и ограничений, учитывая несоответствие намерений по застройке участка требованиям действующего Генплана столицы.

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Напомним, указанный участок по ул. Владимирский спуск, 6 "Этрекс" получил в аренду до 2028 года на основании решения Киевсовета от 2003 года. Также в аренде у компании до 2028-2029 годов находятся участки площадью 0,22 га по ул. Владимирский спуск, 4 и 0,09 га в Центральном парке культуры и отдыха.

Кроме того, у связанного ПАО "Строительные технологии" в аренде находится 0,75 га по ул. Владимирский спуск, 4 до 2025-2026 годов.

На этих 1,51 га предприятия планируют построить административное здание, гостиницу и развлекательный комплекс. Отметим, на одном из участков, который арендует ПАО "Строительные технологии", стоят опоры "моста Кличко".

Собственниками ООО "Этрекс" является ПАО ЗНВКИФ "Авераж", ООО "Инвестмент менеджмент групп", конечным бенефициарным собственником которых является Дмитрий Буряк, известный на рынке как девелопер строительных проектов "DeVision" в Литве и Украине, а также производитель биологически активных добавок. Руководителем "Этрекса" с 2013 года является Юрий Нестерук.