 Оператор ГТС отказался отдать 600 миллионов собственникам патента на откапывание труб из земли

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, ремонтные изоляционные работы касаются 17 участков магистральных газопроводов МГ "Лисичанск-Славянск", МГ "Мариуполь-Бердянск", МГ "Херсон-Крым", МГ "Шебелинка-Диканька-Киев" и других. Период выполнения работ – до конца марта 2021 года.

Стоимость работ и материалов не известна, поскольку заказчик не опубликовал смету, где должна быть указана конкретная цена за отдельный вид услуг и товаров.

Известны только ориентировочные объемы работы, которые выполнит филиал СМФ "Укргазпромстрой" АО "Укртрансгаз". Например, подрядчик должен разработать бульдозерами грунт в объеме 5 130 кубометров, обезжирить бензином 2764 кв. м поверхностей труб и сооружений, закупить и использовать 11 847 литров изоляционной полиуретановой смеси, разобрать и заново обустроить временные дорожные покрытия на 216 кубометров, провести контроль качества сварных соединений методом радиографирования – 80 стыков и прочее.

Причем предыдущие торги на ремонт этих объектов, которые так и не состоялись, пыталось обжаловать ЧАО "Нефтегазстройизоляция" из-за якобы нарушения прав интеллектуальной собственности и авторских прав. Согласно жалобе, частная компания жаловалась на использование запатентованной технологии ремонта газопроводов, которая является й интеллектуальной собственностью.

По мнению "Нефтегазстройизоляции", ее изобретение заключается в раскапывании трубопровода, снятии поврежденного изоляционного покрытия, подготовке поверхности под новое покрытие, нанесении нового покрытия и закапывании трубопровода назад.

А отличается запатентованная технология тем, что раскопку трубопровода выполняют последовательно отдельным участками, оставляя между ними грунтовые опоры. Это изобретение "Нефтегазстройизоляция" запрещает использовать другим компаниям, а также может угрожать "Оператору газотранспортной системы Украины" судами.

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Ранее "Укртрансгаз" и Служба автодорог в Полтавской области отдали авторам изоляционного патента почти полмиллиарда на ремонт автомагистральных газопроводов.

"Нефтегазстройизоляция" принадлежит Анастасии и Александру Иткиным, Юрию Демину и Ирине Комаровой. Последние трое владеют патентом на способ ремонта трубопроводов.

Напомним, с 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов Украины перешли от госкомпании "Укртрансгаз" к "Оператору ГТС Украины", который был передан в управление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), подчиненной Министерству финансов.