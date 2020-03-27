[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 28.01 30.4
 Аграрный рынок
  159  0
Все про:экспорт (1659) зерновые (431)

 Экспорт зерновых превысил 45 миллионов тонн

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 27 марта 2020 года экспортировала 45,3 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 8,6 млн тонн больше, чем на ту же дату прошлого МГ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, к настоящему времени страна экспортировала 17,73 млн тонн пшеницы, 22,76 млн тонн кукурузы и 4,28 млн тонн ячменя.

По состоянию на 27 марта текущего года экспортировано также 271,5 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в марте повысило прогноз экспорта зерновых в Украине на 2019/2020 МГ на 0,68 млн тонн по сравнению с февральским прогнозом – до 57,34 млн тонн за счет показателей по кукурузе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184915
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиАграрный рынок
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Prozorro авиасообщение авиация банки Кабмин карантин Киев коронавирус
 
 
 
 
 
 вверх