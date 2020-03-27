 Экспорт зерновых превысил 45 миллионов тонн

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, к настоящему времени страна экспортировала 17,73 млн тонн пшеницы, 22,76 млн тонн кукурузы и 4,28 млн тонн ячменя.

По состоянию на 27 марта текущего года экспортировано также 271,5 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в марте повысило прогноз экспорта зерновых в Украине на 2019/2020 МГ на 0,68 млн тонн по сравнению с февральским прогнозом – до 57,34 млн тонн за счет показателей по кукурузе.