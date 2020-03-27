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 Нацбанк снизил официальный курс гривни до 28,18 грн/$

Национальный банк установил на понедельник, 30 марта, курс гривни на уровне 28,183 грн/$, снизив его еще на 4 копейки.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По отношению к европейской валюте гривня также потеряла 4 копейки, опустившись до 30,90 грн за евро.

В пятницу Нацбанк еще не сообщал об итогах интервенций на межбанковском валютном рынке.

Как сообщалось, накануне, 26 марта, Национальный банк впервые за последние три дня возобновил интервенции на межбанковском валютном рынке, но продал всего $11 млн. До этого НБУ два дня не продавал валюту, а в понедельник сократил продажу валюты на межбанковском рынке до $50 млн, тогда как в предыдущие две недели она составляла $100-300 млн в день.

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Так, на неделе с 16 по 20 марта Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $1,09 млрд, купив $50 млн.

За неделю с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184910
 
 
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