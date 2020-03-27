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 Диспетчер ограничил выработку АЭС на 900 МВт из-за низкого потребления и роста зеленой генерации

Диспетчер НЭК "Укрэнерго" 27 марта ограничил выработку атомных станций госкомпании НАЭК "Энергоатом" на 500 МВт. Дополнительно 400 МВт ограничения предусмотрены на выходные 28-29 марта. Суммарное ограничение мощности АЭС на выходных составит 900 МВт.

Об этом БизнесЦензор сообщили несколько источников на рынке электроэнергии.

"На утреннем селекторе 27 марта главной причиной ограничений было названо снижение потребления электроэнергии в связи с карантином, введенным для борьбы с коронавирусом", - сказал один из собеседников БЦ.

По его словам, ограничения коснулись всех видов генерации. Однако "Энергоатома" они коснулись в большей степени, так как на тепловых станциях должны оставаться в работе для маневрирования мощностью.

Более 60% электроэнергии на ТЭС производит ДТЭК Рината Ахметова.

Другие участники рынка главной причиной ограничений считают увеличение выработки зеленой генерации в связи с солнечной погодой.

Согласно данным НЭК "Укрэнерго" о суточных графиках производства электроэнергии, днем 26 марта мощность зеленой генерации составила 3,38 ГВт. Еще месяц назад, 26 февраля, она составляла 2,35 ГВт, или в 1,4 раза меньше.

Диспетчер ограничил выработку АЭС на 900 МВт из-за низкого потребления и роста зеленой генерации 01

Как сообщалось, за 3 квартала 2019 года в возобновляемые источники энергии было инвестировано более 2 млрд евро.

В марте Минэкоэнерго спрогнозировало рост производства электроэнергии по "зеленому тарифу" в 2020 году на 86%.

Как сообщал БЦ, крупнейшими производителями зеленой генерации в Украине являются ДТЭК Рината Ахметова, "Виндкрафт" Карла Штурена, китайская CNBM и "Ветряные парки Украины" Максима Ефимова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184907
 
 
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