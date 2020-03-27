 Диспетчер ограничил АЭС на 900 МВт из-за низкого потребления и роста зеленой генерации

Об этом БизнесЦензор сообщили несколько источников на рынке электроэнергии.
"На утреннем селекторе 27 марта главной причиной ограничений было названо снижение потребления электроэнергии в связи с карантином, введенным для борьбы с коронавирусом", - сказал один из собеседников БЦ.
По его словам, ограничения коснулись всех видов генерации. Однако "Энергоатома" они коснулись в большей степени, так как на тепловых станциях должны оставаться в работе для маневрирования мощностью.
Более 60% электроэнергии на ТЭС производит ДТЭК Рината Ахметова.
Другие участники рынка главной причиной ограничений считают увеличение выработки зеленой генерации в связи с солнечной погодой.
Согласно данным НЭК "Укрэнерго" о суточных графиках производства электроэнергии, днем 26 марта мощность зеленой генерации составила 3,38 ГВт. Еще месяц назад, 26 февраля, она составляла 2,35 ГВт, или в 1,4 раза меньше.
Как сообщалось, за 3 квартала 2019 года в возобновляемые источники энергии было инвестировано более 2 млрд евро.
В марте Минэкоэнерго спрогнозировало рост производства электроэнергии по "зеленому тарифу" в 2020 году на 86%.
Как сообщал БЦ, крупнейшими производителями зеленой генерации в Украине являются ДТЭК Рината Ахметова, "Виндкрафт" Карла Штурена, китайская CNBM и "Ветряные парки Украины" Максима Ефимова.
Диспетчер працює по закону. Якщо обмежать видачу від "зеленки", то всеодно заплатять їм за повний виробіток. Дебіли, хто такі закони прийняв. Хоча це цілком європейська та світова практика преференцій.
" СЭС и ВЭС вытесняют из работы блоки угольных ТЭС, а следом энергоблоки атомных электростанций (АЭС).
Так, уже около двух недель вследствие увеличения выработки "зелеными" и снижением спроса произошло ограничение работы "Энергоатома" на 500 МВт.
Т.о., в течение двух недель государство отказалось от электроэнергии "Энергоатома" в объеме 170 млн кВт-ч по цене 1,3 гривны/кВт-ч, что составляет общую сумму 221 млн гривен. В то же время (государство) купило эти же 170 млн кВт-ч электроэнергии по "зеленому" тарифу у частных СЭС и ВЭС - за 680 млн гривен.
И так, самые большие СЭС и ВЭС - это компания ДТЭК, но это, конечно, просто совпадение", - отметил Герус.
По состоянию на 27 марта продолжается ограничение производства электроэнергии "Энергоатома" на 500 МВт и с потеплением ситуация может усугубиться.
Как сообщали Українські Новини, ранее Герус заявлял, что СЭС ДТЭК вытесняют традиционные электростанции на рынке электроэнергии.
Ранее ДТЭК Ахметова перестал платить еще и за газ, задолжав государству уже 1,6 миллиарда. Также Спецпошлина 65% на уголь из России вынудит потребителей покупать уголь у ДТЭК по завышенной цене.