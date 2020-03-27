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Все про:Энергоатом (448) ДТЭК (677) альтернативная энергетика (456) ограничение (73) Зеленый тариф (112)

 Диспетчер ограничил АЭС на 900 МВт из-за низкого потребления и роста зеленой генерации

Диспетчер НЭК "Укрэнерго" 27 марта ограничил выработку атомных станций госкомпании НАЭК "Энергоатом" на 500 МВт. Дополнительно 400 МВт ограничения предусмотрены на выходные 28-29 марта. Суммарное ограничение мощности АЭС на выходных составит 900 МВт.

Об этом БизнесЦензор сообщили несколько источников на рынке электроэнергии.

"На утреннем селекторе 27 марта главной причиной ограничений было названо снижение потребления электроэнергии в связи с карантином, введенным для борьбы с коронавирусом", - сказал один из собеседников БЦ.

По его словам, ограничения коснулись всех видов генерации. Однако "Энергоатома" они коснулись в большей степени, так как на тепловых станциях должны оставаться в работе для маневрирования мощностью.

Более 60% электроэнергии на ТЭС производит ДТЭК Рината Ахметова.

Другие участники рынка главной причиной ограничений считают увеличение выработки зеленой генерации в связи с солнечной погодой.

Согласно данным НЭК "Укрэнерго" о суточных графиках производства электроэнергии, днем 26 марта мощность зеленой генерации составила 3,38 ГВт. Еще месяц назад, 26 февраля, она составляла 2,35 ГВт, или в 1,4 раза меньше.

Диспетчер ограничил АЭС на 900 МВт из-за низкого потребления и роста зеленой генерации 01

Как сообщалось, за 3 квартала 2019 года в возобновляемые источники энергии было инвестировано более 2 млрд евро.

В марте Минэкоэнерго спрогнозировало рост производства электроэнергии по "зеленому тарифу" в 2020 году на 86%.

Как сообщал БЦ, крупнейшими производителями зеленой генерации в Украине являются ДТЭК Рината Ахметова, "Виндкрафт" Карла Штурена, китайская CNBM и "Ветряные парки Украины" Максима Ефимова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184907
 
 
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 Топ комментарии
 
Гениально, они ограничивают дешевую атомную энергетику в пользу дорогой зеленой и тепловой принадлежащих Ахметову.
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По-моему ТЭЦ надо сокращать, а не АЭС. Так как там энергия в 4-5 раз дешевле.
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Гениально, они ограничивают дешевую атомную энергетику в пользу дорогой зеленой и тепловой принадлежащих Ахметову.
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Вот интересно-диспетчер что-дебил? Зачем ограничивать чистую и дешевую (53 коп квт/час) атомную генерацию,способную обеспечить 100% внутреннего потребления? Чтобы и дальше разрушать энергетическую отрасль "зелеными" негодяями-коррупционерами и лохотронщиками,которые в условиях "рынка" и конкуренции предлагают свою вонючую ворованную энергию в 10 раз дороже традиционной?Где в мире еще есть такие вопиющие преступления против государства? Да еще в условиях дырявого бюджета в ущерб атомной генерации и за счет ее недополученной прибыли на развитие и безопасность выделяются 20 млрд дотации(ворованные из бюджета и карманов потребителей),деньги для "развитие" этих вонючих наперсточников,паразитирующих на потребителях за счет АЭС,ТЭЦ И ГЭС? Зачем стабильная и дешевая атомная генерация сознательно доводится до банкротства,грамотные подготовленные кадры,заменяются тупыми роботизированными негодяями-базарниками? Что мало нам Чернобыля? Вы еще выставьте на продажу АЭС частным аферистам АО,ООО и пр "Рогам с копытами",а что? Остальные стратегические отрасли они уже успешно развалили и сдали на металлолом,осталась энергетика. Куда с принятием в 2018г преступных и антиконституционных (ст13)законов "о розничном рынке" эл.W и газа введены паразитические вонючие прослойки АО,ООО,оттянувшие на себя миллиардные прибыли отрасли и бюджета? Это же вредительство чистой воды.Ведь солнечная и ветровая генерация показала свою убыточность и несостоятельность в той же Германии.Она затратная,требующая громадных постоянных вложений на замену АКБ и оборудования,КПД панелей уменьшается каждый год на 3-5%,в ночное время они бесполезны и т.д и т.п. А наши "зеленые " аферисты еще через счетчик №! берут из обл.сетей традиционную электроэнергию и продают ее через счетчик №2 как "альтернативную"-кто это контролирует и даже если поймают аферистов,то кто их будет судить и взымать убытки при разваленной правовой системе? Гнать их надо ссаными тряпками,или пусть продают свою энергию по конкурентной цене- 50 коп за квт/час. Срочно отменять дебильные неработающие законы "о розничном лохо- рынке",пока они не добили ее окончательно.
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а зачем продавать казлам газ по 200$ если сейчас его цена 56$ ?
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"Вот интересно-диспетчер что-дебил?"

Диспетчер працює по закону. Якщо обмежать видачу від "зеленки", то всеодно заплатять їм за повний виробіток. Дебіли, хто такі закони прийняв. Хоча це цілком європейська та світова практика преференцій.
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Согласен.Я об этом и написал.Преступные законы "О розничном рынке" 2018г-отменить .виновных и вред от них компенсировать за счет тех,кто эти дебильные диверсионные законы принял и внедрил."Хоча це цілком європейська та світова практика" Если они будут биться лбами о стену-мы тоже будем повторять "мировую практику"?
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По-моему ТЭЦ надо сокращать, а не АЭС. Так как там энергия в 4-5 раз дешевле.
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По закону держава зобов'язана викупати всю зелену енергію. Поки не поміняють закон так і буде. Претензії до верховної ради, а не до диспетчера.
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десь давно читав що робота реактора на низькій потужності призводить до "отруєння" палива ...це погано
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какого ...реактор це не авто що взяв і вимкнув ...там взагалі бажано працювати без "стрибків" ...гніду рудого кнура підкормлюють з наших кишень...ще й атомні в гроб заганяють ...
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Зелена генерація з її тарифами пустить Україну по світу. Це "баловство" для багатих держав.
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почему писатели на цензоре друга всех данбасят не вспоминают, как и зегнидные депутаты ?
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Результат Потрохономіки. Чи може Зе загіпнотизувавав По років сім тому?
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Ждите или подорожания э\э для населения (ибо изменять "зеленое" законодательство никто не собирается), или краха энергосистемы. "Нормальная" экономика ТАК работать не сможет:

" СЭС и ВЭС вытесняют из работы блоки угольных ТЭС, а следом энергоблоки атомных электростанций (АЭС).
Так, уже около двух недель вследствие увеличения выработки "зелеными" и снижением спроса произошло ограничение работы "Энергоатома" на 500 МВт.
Т.о., в течение двух недель государство отказалось от электроэнергии "Энергоатома" в объеме 170 млн кВт-ч по цене 1,3 гривны/кВт-ч, что составляет общую сумму 221 млн гривен. В то же время (государство) купило эти же 170 млн кВт-ч электроэнергии по "зеленому" тарифу у частных СЭС и ВЭС - за 680 млн гривен.
И так, самые большие СЭС и ВЭС - это компания ДТЭК, но это, конечно, просто совпадение", - отметил Герус.
По состоянию на 27 марта продолжается ограничение производства электроэнергии "Энергоатома" на 500 МВт и с потеплением ситуация может усугубиться.
Как сообщали Українські Новини, ранее Герус заявлял, что СЭС ДТЭК вытесняют традиционные электростанции на рынке электроэнергии.

Ранее ДТЭК Ахметова перестал платить еще и за газ, задолжав государству уже 1,6 миллиарда. Также Спецпошлина 65% на уголь из России вынудит потребителей покупать уголь у ДТЭК по завышенной цене.
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