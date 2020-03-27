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 Американский Dow Jones показал максимальный рост с 1931 года

Американский биржевой индекс "голубых фишек" Dow Jones продемонстрировал максимальный за последние девять десятилетий трехдневный рост, поскольку в фокусе рынков остается беспрецедентный пакет стимулирующих мер в $2 триллиона, ожидающий одобрения Палаты представителей.

По итогам торгов в четверг Dow Jones вырос на 21%. по сравнению с минимумом понедельника, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентств, это самый значительный трехдневный процентный рост индекса с 1931 года.

При этом рекордный рост количества обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе все же оказался ниже худших опасений инвесторов.

Медианное значение прогнозов аналитиков составляло 1 миллион, но верхняя граница прогноза доходила до 4 миллионов.

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S&P 500 также впервые с середины февраля зафиксировал рост третью сессию подряд. С понедельника S&P 500 вырос примерно на 17%, хотя и остается на 22% ниже своего рекордного максимума 19 февраля.

Акции Boeing Co выросли на 14% на фоне новостей о выделенных на авиакосмическую промышленность $58 млрд в рамках последнего законопроекта о мерах стимулирования.

За последние четыре сессии бумаги компании взлетели более чем на 90%. Dow Jones Industrial Average вырос на 6,38% до 22.552,17, S&P 500 – на 6,24% до 2.630,07, а Nasdaq Composite – на 5,6% до 7.797,54.

Как сообщалось, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло с 282 тысяч до 3,283 млн.

Согласно данным Министерства труда США, это максимальный показатель с начала учета данных в 1967 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184887
 
 
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