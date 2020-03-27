 Лидеры стран Евросоюза не смогли договориться о совместных мерах по поддержке экономики

В частности, Германия и Нидерланды заблокировали призыв Италии, Испании и Франции о выпуске совместных облигаций для финансирования восстановления экономики, так называемых "коронабондов", передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

В ходе шестичасовой видеоконференции 27 лидеров ЕС дискутировали об открытии кредитной линии на сумму около 2% ВВП из фонда Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ) еврозоны. В итоге они поручили министрам финансов проработать детали в течение следующих двух недель.

"Некоторые страны-члены (ЕС)... предложили эти коронабонды. Мы сказали, что это точка зрения не всех стран-членов. И поэтому ЕСМ является предпочтительным инструментом для меня", – сказала канцлер Германии Ангела Меркель после окончания дискуссии.

Ее союзник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что ЕСМ будет "последним средством", потребует условий и что Гаага не поддержит совместные облигации.

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ЕСМ сообщил, что резервный кредит для правительств еврозоны может быть доступен до двух лет и должен быть погашен в среднем в течение 5-10 лет.

В свою очередь Италия, которая больше всех пострадала от коронавируса, призвала к практически неограниченной поддержке своей пострадавшей экономики.

"Мы должны реагировать инновационными финансовыми инструментами", – говорится в заявлении канцелярии итальянского премьер-министра Джузеппе Конте.

Президент Европейского совета Шарль Мишель, председательствовавший на саммите, призвал к разработке нового "плана Маршалла" – названного в честь пакета помощи США, который положил начало восстановлению Западной Европы после Второй мировой войны.

Однако мнения стран блока разделились. Германия и Нидерланды высказали мнение, что кризис продолжиться и в мае. Поэтому ЕС необходимо сохранить некоторые инструменты, чтобы в случае необходимости вмешаться позже.

Несогласие с отсрочкой экстренных мер высказали лидеры Испании и Франции.

"Мы не можем повторить ошибки финансового кризиса 2008 года, которые посеяли семена недовольства и разделения с европейским проектом и спровоцировали рост популизма. Мы должны извлечь этот урок", – сказал премьер-министр Испании Педро Санчес.

Аналогичную точку зрения выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"На кону – выживание европейского проекта", – сказал он коллегам по ЕС.