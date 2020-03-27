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 У банков нет потребности в дополнительном капитале, – Рожкова

Украинские банки не имеют потребности в докапитализации и дополнительной ликвидности.

Как передает БизнесЦензор, об этом в ходе онлайн-брифинга заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.

"Сегодня потребности в ликвидности и капитале банковская система не имеет. Но все наши инструменты поддержки ликвидности доступны банкам на сегодняшний день и они могут ими воспользоваться", – сказала Рожкова.

Замглавы НБУ отметила, что накануне представители регулятора провели совещание с руководителями крупнейших 30 банков, в ходе которого обсудили работу в условиях карантина.

"В то же время мы работаем над снижением регуляторной нагрузки на банки. Это касается как отчетности, так и целого ряда других мер, которые обычно предпринимают центральные банки", – добавила Рожкова.

Как сообщалось, Национальный банк также рекомендовал банкам установить "кредитные каникулы" для пострадавшего из-за эпидемии коронавируса бизнеса с 1 марта.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184876
 
 
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