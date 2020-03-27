 АМКУ рекомендовал отложить введение нового договора "Укрзализныци" на перевозку грузов

Как сообщает пресс-служба АМКУ, соответствующие рекомендации были предоставлены 26 марта, передает БизнесЦензор.

"Воздержаться от внедрения нового Договора о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом, отдельные условия которого при наличии признаков монопольного (доминирующего) положения АО "Укрзализныця"… могут привести к ущемлению интересов других субъектов ведения хозяйства", – сказано в сообщении.

При этом железнодорожной компании рекомендовано продлить срок действия действующего Договора на предоставление услуг до момента завершения доработки новой редакции с учетом замечаний и предложений операторов рынка грузовых перевозок.

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Как отмечается в сообщении, АМКУ предоставил рекомендации после получения жалоб на проект нового договора на грузоперевозки, который "Укрзализныця" планирует ввести с 1 апреля.

"Заявители утверждают, что указанный договор ставит контрагентов в худшее положение, чем они должны были бы иметь в соответствии с положениями действующего законодательства. Рассмотрев эти заявления и проанализировав проект Договора, Комитет выяснил, что отдельные условия настоящего Договора могут привести к ущемлению интересов заказчиков услуг", – констатирует АМКУ.

При этом Комитет принял во внимание эпидемическую ситуацию в связи с распространением по территории Украины и стран мира острой респираторной болезни COVID-19, в связи с чем с 12 марта большая часть предприятий вынуждена менять условия работы персонала, что снижает возможность проведения дальнейших обсуждений с представителями отраслевых бизнес-ассоциаций и грузоотправителями.

Как сообщалось, ранее Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала отложить введение "Укрзализныцей" нового договора о предоставлении услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом на два месяца для доработки документа.