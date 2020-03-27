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 Власти Казахстана приостановили работу всего бизнеса в крупнейших городах

Казахстан приостановил деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности в крупнейших городах страны – столице Нур-Султане и Алма-Ате с 30 марта по 5 апреля.

Исключением будет работа центральных государственных органов, мэрий, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

В пятницу Казахстан сообщил, что общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 125. Большая часть заболевших зарегистрирована в Нур-Султане и Алма-Ате. Один человек погиб.

В крупнейших городах страны власти ужесточили карантин. Транспортная компания City Transportation Systems внесла рекомендацию в карантинный штаб по предотвращению коронавируса в Нур-Султане о полном приостановлении движения общественного транспорта на период карантина в столице.

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Как сообщалось, накануне российский президент Владимир Путин в связи с распространением коронавирусной инфекции объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. При этом в Москве не будут работать развлекательные заведения, кафе и рестораны.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184860
 
 
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