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 Украина и Венгрия договорились о сотрудничестве в сфере водородной энергетики

Украина и Венгрия заинтересованы в совместных проектах по транспортировке водорода в ЕС.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел видеосвязь с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

Во время разговора обе стороны уделили внимание водородной энергетике. Глава МИД Украины пригласил Венгрию принять участие в совместных с Украиной проектах по транспортировке водорода в ЕС.

В свою очередь, Петер Сийярто подтвердил, что Венгрия хочет активно участвовать в развитии водородной энергетики.

Отмечается, что министры согласились установить рабочий контакт между ведомствами для выработки соответствующих решений.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184855
 
 
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