 Фонд госимущества предложил ввести льготы для арендаторов на время карантина

Как сообщает пресс-служба Фонда, проект соответствующего постановления правительства уже подготовлен и вынесен на общественное обсуждение, передает БизнесЦензор.

Согласно предложениям ФГИ, на время действия карантина плата за аренду имущества будет приостановлена ​​следующим категориям:

арендаторы помещений в учебных заведениях государственной формы собственности;

арендаторы помещений для размещения частных учебных заведений, государственных учебных заведений, частично финансируемых из государственного бюджета, и учебных заведений, финансируемых из местного бюджета, государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования (кроме оздоровительных учреждений для детей и молодежи) и учреждений дошкольного образования;

арендаторы помещений, в которых организуют и проводят концерты и осуществляют другую зрелищно-развлекательную деятельность;

арендаторы физкультурно-спортивных учреждений, деятельность которых направлена ​​на организацию и проведение занятий различными видами спорта;

арендаторы помещений под функционирования библиотек и музеев.

В то же время, на время действия карантина предлагается снизить на 50% арендную плату для арендаторов, которые относятся к таким категориям деятельности, как:

кафе, бары, закусочные, буфеты, кафетерии, рестораны, столовые;

бизнес, осуществляющий бытовое обслуживание населения;

компьютерные клубы и интернет-кафе;

салоны красоты, сауны, турецкие бани, солярии, кабинеты массажа, тренажерные залы;

торговые объекты по продаже непродовольственных товаров и промышленных товаров, бывших в употреблении;

выставки непродовольственных товаров, не осуществляющие торговлю;

туроператоры и турагентства, гостиницы.

Для этой категории арендаторов предложено отложить выполнение ими обязательств по уплате уменьшенной на срок карантина арендной платы до 1 сентября 2020 года.

"Указанные в этом документе меры имеют целью реализовать один из векторов государственной поддержки бизнеса, который во время карантина несет убытки от полной остановки работы или от деятельности в ограниченном формате, как то работа только через курьерскую доставку и прочее", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, а также о продлении всех введенных ранее карантинных мер до 24 марта.

В период действия карантина временно приостанавливается учеба в дошкольных заведениях, школах и вузах, закрываются места массового скопления людей (торговые центры, кинотеатры и т.д.), запрещаются массовые мероприятия, работа всех принимающих клиентов заведений, кроме магазинов продуктов и продтоваров, аптек, банков, зоомагазинов, ограничено движение транспорта.