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Все про:аренда (222) карантин (165) льготы (128) ФГИ (676)

 Фонд госимущества предложил ввести льготы для арендаторов на время карантина

Фонд государственного имущества предложил приостановить плату за аренду госимущества для арендаторов, которые из-за введения карантина фактически не могут пользоваться арендованным имуществом.

Как сообщает пресс-служба Фонда, проект соответствующего постановления правительства уже подготовлен и вынесен на общественное обсуждение, передает БизнесЦензор.

Согласно предложениям ФГИ, на время действия карантина плата за аренду имущества будет приостановлена ​​следующим категориям:

  • арендаторы помещений в учебных заведениях государственной формы собственности;
  • арендаторы помещений для размещения частных учебных заведений, государственных учебных заведений, частично финансируемых из государственного бюджета, и учебных заведений, финансируемых из местного бюджета, государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования (кроме оздоровительных учреждений для детей и молодежи) и учреждений дошкольного образования;
  • арендаторы помещений, в которых организуют и проводят концерты и осуществляют другую зрелищно-развлекательную деятельность;
  • арендаторы физкультурно-спортивных учреждений, деятельность которых направлена ​​на организацию и проведение занятий различными видами спорта;
  • арендаторы помещений под функционирования библиотек и музеев.

В то же время, на время действия карантина предлагается снизить на 50% арендную плату для арендаторов, которые относятся к таким категориям деятельности, как:

  • кафе, бары, закусочные, буфеты, кафетерии, рестораны, столовые;
  • бизнес, осуществляющий бытовое обслуживание населения;
  • компьютерные клубы и интернет-кафе;
  • салоны красоты, сауны, турецкие бани, солярии, кабинеты массажа, тренажерные залы;
  • торговые объекты по продаже непродовольственных товаров и промышленных товаров, бывших в употреблении;
  • выставки непродовольственных товаров, не осуществляющие торговлю;
  • туроператоры и турагентства, гостиницы.

Для этой категории арендаторов предложено отложить выполнение ими обязательств по уплате уменьшенной на срок карантина арендной платы до 1 сентября 2020 года.

"Указанные в этом документе меры имеют целью реализовать один из векторов государственной поддержки бизнеса, который во время карантина несет убытки от полной остановки работы или от деятельности в ограниченном формате, как то работа только через курьерскую доставку и прочее", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, а также о продлении всех введенных ранее карантинных мер до 24 марта.

В период действия карантина временно приостанавливается учеба в дошкольных заведениях, школах и вузах, закрываются места массового скопления людей (торговые центры, кинотеатры и т.д.), запрещаются массовые мероприятия, работа всех принимающих клиентов заведений, кроме магазинов продуктов и продтоваров, аптек, банков, зоомагазинов, ограничено движение транспорта.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184854
 
 
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