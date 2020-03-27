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 Иностранцы сократили портфель украинских облигаций на 1,2 миллиарда

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) юридических лиц вырос на 23,028 млрд грн (на 79%) - до 52,05 млрд грн, сообщил Национальный банк Украины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным Нацбанка, на валютных аукционах юрлица выкупили ОВГЗ на сумму 22,51 млрд грн, в том числе в долларах США на 22,51 млрд грн.

Объем ОВГЗ украинских банков вырос на 3,806 млрд грн (на 1,1%) – до 343,94 млрд грн, физлиц – на 0,14 млрд грн (на 1,5%) – до 9,36 млрд грн, в собственности нерезидентов сократился на 1,21 млрд грн (на 1%) – до 120,52 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ увеличился на 25,76 млрд грн (на 3,12%) – до 850,42 млрд грн, в собственности Нацбанка – остался без изменений.

Официальный курс на 27 марта– 28,1381 грн/$.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 24 марта, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 24,8 млрд грн (в эквиваленте) благодаря размещению ценных бумаг, номинированных в долларах США и евро.

В частности, Минфин разместил трехмесячные номинированные в долларе ОВГЗ на $801,6 млн под 3% годовых, а также облигации в евро со сроком обращения 1,1 года на 75,7 млн евро под 2,22% годовых. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184848
 
 
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