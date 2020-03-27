 "Нафтогаз" вернет деньги участникам программы "Газовый запас" в конце апреля, – Коболев

Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Деньги будут возвращены в конце отопительного сезона. Мы ожидаем, что это можно будет сделать в конце апреля – начале мае", – сказал глава НАК.

"Мы предусмотрели пункт, что если цена на рынке, или та цена, по которой мы будем поставлять газ, будет меньшей, чем цена "газ про запас", то мы разницу вернем. Т.е., фактически наши потребители получили страховку, если бы цена начала расти, а если она станет меньшей, мы возвращаем разницу. Как по мне, это максимально лояльные и максимально честные условия, которые мы сделали для защиты украинских потребителей", – пояснил Коболев.

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Как сообщалось, в августе 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" предложил всем газопоставляющим компаниям открыть возможность для населения по покупке газа для отопления зимой по летним ценам.

В конце сентября НАК "Нафтогаз Украины" запустил программу "Газовый запас" для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) с собственными котельными и других производителей тепловой энергии.

В рамках программы "Газовый запас" потребители-физлица могли закупить до 25 сентября по фиксированной цене 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки и распределения) до 25 тыс. кубометров газа, чего должно хватить для обеспечения потребностей домохозяйства в течение всей зимы.

По данным "Нафтогаза", воспользовались такой возможностью более 50 тысяч семей. Однако, благодаря достижению договоренности о продолжению транзита российского газа в ЕС через Украину, теплой зиме и накопленным рекордным запасам газа, регулируемые цены на газ для населения на протяжении отопительного сезона были ниже, чем по программе "Газовый запас".