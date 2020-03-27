 Падение экономики Украины будет на уровне других стран, – НБУ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Даже если мы будем видеть кризисную ситуацию, она не будет намного хуже, чем в других странах", – сказал Сологуб.

Он напомнил, что по итогам мирового кризиса 2008-2009 годах проседание украинской экономики было значительно больше, чем у стран-соседей. В 2009 году ВВП Украины снизился на 15%, тогда как Польша показала положительную динамику роста, а страны еврозоны – падение на 3%.

"Сейчас, при сотрудничестве с МВФ, мы не видим таких катастрофических сценариев, когда Украина будет намного хуже по сравнению с другими", – добавил Сологуб.

Он уточнил, что НБУ работает с правительством для прогноза макроэкономической картины, хотя в данной ситуации строить прогнозы сложно.