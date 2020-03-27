 Региональные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Наибольшее снижение цен зафиксировано в сети Sunoil (130 АЗС), на станциях которой цены на дизтопливо и бензины в Одессе и Херсоне упали на 2,5 грн/л, а в остальных регионах – на 1,5 грн/л.

"Мы исчерпали дорогие запасы и начали продажу свежих мартовских партий. Если внешний рынок застабилизируется на нынешних отметках, а НБУ обуздает девальвацию, мы сможем снижаться и дальше", – прокомментировал генеральный директор Sunoil Леонид Косянчук.

Сеть UPG (62 АЗС) снизила цены на 1,1 грн за литр.

Shell (123 АЗС) и "Параллель" (54 АЗС) опустили стоимость на 30-40 копеек.

Днепропетровский оператор Neftek (18 АЗС) и луганский "Автопорт" (10 АЗС) снизили цены на 50 копеек за литр, одесский "Катрал" (9 АЗС) – на 10 коп./л.

Полтавская сеть "Автотранс" (53 АЗС) во второй раз за неделю пересмотрела цены, снизив их на все виды топлива на 60 копеек за литр.

Как отмечает издание, единственным игроком, который пока не присоединился к снижению цен, является крупнейшая сеть страны, контролируемая группой "Приват" (1540 АЗС). Таким образом сеть оказалась в несвойственной для себя "премиальной" позиции.

В свою очередь минимальные цены установились в сетях Мango, "БРСМ-Нафта" и SunOil.

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Как сообщалось, накануне сети AЗС ОККО и WOG, состоящие из более чем 400 станций каждая, снизили цены на все виды топлива на 1 грн за литр.

Сеть Socar снизила цены на бензин А-92 на 2,5 грн за литр – до 25,29 грн/л. Бензин А-95 и дизтопливо на АЗС сети подешевели на 1,5 грн – до 27,29 грн/л и 25,99 грн/л соответственно.

Перед этим на резкое снижение цены – на 1,2 грн/л –пошла розничная сеть Glusco (105 АЗС).

Напомним, после обвала цен на нефть и нефтепродукты, который произошел 6-9 марта, операторы АЗС в большинстве не пересматривали розничные цены топлива из-за резкой девальвации курса гривни. В евро же средняя розничная цена бензина и дизтоплива в Украине со 2 по 16 марта снизилась на 7,2-7,3% (на 7 евроцентов/л) – до 0,91 и 0,89 евро за литр соответственно.