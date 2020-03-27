 Нацбанк анонсировал передачу второй партии наличного доллара для банков

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы, как и обещали, смогли провести несколько аукциона по обмену наличной валюты на безналичную... Провели первый аукцион по обмену наличного доллара на безналичный $130 млн, спрос значительно превышал предложение. Он составлял около $280 млн. В связи с этим мы пропорционально удовлетворили заявки банков, а мы проводили этот обмен среди 14 банков, так называемых системных банков", – сообщил замглавы НБУ.

"Дальнейшие планы: мы собираемся в понедельник провести следующую операцию по обмену наличного доллара на безналичный, на этот раз сумма будет $180 млн", – добавил Чурий, отметив, что к концу следующей недели может быть проведен еще один аукцион.

По словам Чурия, НБУ видит спрос на наличный доллар, тогда как спрос на наличный евро полностью удовлетворен.

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Как сообщалось, 25 марта Национальный банк получил из-за границы первую партию наличного доллара США для подкрепления касс банков, после чего передал банкам наличную валюту на $130 млн.

Ранее из-за повышенного спроса банки столкнулись с нехваткой наличной валюты в кассах. В НБУ пояснили, что из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.

К концу прошлой недели Нацбанк уже провел две операции по продаже банкам наличного евро, поставка наличных долларов ожидалась в течение ближайших недель.