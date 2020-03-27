 МАУ запросила льготный кредит у одного из государственных банков, – глава компании

Об этом президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне заявил в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

"Мы реально оцениваем возможности государства, у которого отсутствует стабилизационный фонд на чрезвычайные ситуации. Мы написали соответствующие обращения, но понимаем, что помощь не будет такой, как в других государствах. Что мы просим? Предоставить стабилизационный кредит от одного из госбанков на каких-то льготных условиях. Но пока никакой ясности от государства в этом вопросе нет", – сказал Дыхне.

По словам президента МАУ, на сегодняшний день затраты авиакомпании составляют $14,5 млн в месяц, а убытки по итогам года при оптимистичном сценарии составят $60 млн, если полеты возобновятся в мае.

Дыхне добавил, что компания ведет переговоры с собственниками самолетов, большая часть которых принадлежит связанным с владельцами МАУ компаниям.

"Находимся в переговорном процессе со всеми лизингодателями. Они в такой же ситуации. Все понимают ситуацию на рынке, находим возможность пройти совместно этот период. Взаимопонимание есть – найдем путь. Но это не освобождает нас от оплаты в будущем. Такая же ситуация с другими стейкхолдерами, проработавшими с нами много лет", – сказал президент МАУ.

В то же время Дыхне не уточнил планы совладельцев МАУ Игоря Коломойского и Арона Майберга по поддержке авиакомпании.

"Однозначно авиакомпания МАУ справится с сегодняшними трудностями. У нас есть акционеры, которые этот вопрос воспринимают всерьез. Они готовы поддерживать компанию… Если государство абстрагируется от проблем отрасли, то сохранение компании будет зависеть от помощи акционеров. Я не имею отношения к бюджету акционеров", – добавил Дыхне.

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Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) прекратила выполнение регулярных рейсов до 24 апреля включительно.

При этом среди предложенных вариантов получения компенсации пассажирами отсутствует опция возврата средств, на что обращают внимание клиенты МАУ. В ответ в авиакомпании рекомендовали указывать пожелание о возврате средств в примечании к запросу.

Ранее Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, а также о продлении всех введенных ранее карантинных мер до 24 марта.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль в связи с распространением коронавируса поручил разработать план полного закрытия государственной границы для пассажирских перевозок с 28 марта.

По данным Министерства инфраструктуры, на 27 марта запланированы эвакуационные рейсы авиакомпаний МАУ и SkyUp из Казахстана (Алматы), Польши (Варшава), Израиля (Тель-Авив), Австрии (Вена), Литвы (Вильнюс), Катара (Доха), Франции (Париж), Германии (Франкфурт).