 Количество обнаруженных случаев заражения коронавирусом в Киеве выросло до 55

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"К сожалению, количество больных, людей, которые заразились коронавирусом, увеличилось. Уже 55 человек имеют подтверждённый диагноз. Сегодня мы получили от Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины ещё 8 лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом ", - заявил Кличко в пятницу на брифинге в КГГА.

Новыми заражёнными коронавирусом стали четыре женщины и четыре мужчины.

"Заболели четыре женщины в возрасте от 31 до 59 лет и четверо мужчины от 43 до 59 лет. Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу, двое в городскую клиническую больницу №4, ещё двое - в Центральный госпиталь МВД, а двое- находятся на самоизоляции под присмотром врачей", - добавил мэр Киева.

По его словам, сейчас в лаборатории столицы на коронавирус проверяется ещё 32 образца потенциальных заражённых.

"На сегодня лабораторными и экспресс-тестами протестировано более полутора тысяч киевлян. Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины проверяет на подтверждение или опровержение диагноза еще 32 образца", - заявил Виталий Кличко.

По состоянию на 10:00 27 марта количество больных коронавирусом COVID-19 в Киеве, по данным Минздрава, составляло 47 человек.