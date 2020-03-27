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 "Райффайзен банк Аваль" временно отменил плату за POS-терминалы для остановившегося бизнеса

Райффайзен банк Аваль (Киев) не будет до конца апреля начислять комиссию за пользование POS-терминалами для малого и среднего бизнеса, приостановившего свою деятельность на период карантина, сообщила пресс-служба банка в пятницу.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Уточняется, что для получения этой льготы нужно не иметь задолженности за комиссию в предыдущие периоды и заполнить онлайн-заявку.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк, ПриватБанк и банк "Пивденный" отменили ежемесячную плату за пользование POS-терминалами для бизнеса, приостановившего свою деятельность на период карантина.

Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов банк занимал 5-е место (95,158 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184810
 
 
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