 "Сумыгаз" разработал экспресс-регистрацию личных кабинетов потребителей газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Сумыгаз" сообщает БизнесЦензор.
Теперь чтобы воспользоваться сервисами, достаточно звонка в контакт-центр по телефону 067 00 03 104 и Личный кабинет потребителя газа будет создан автоматически.
"Карантин внес свои коррективы в повседневную жизнь. Однако, ограничения не касаются наших онлайн-сервисов. Мы делали все, чтобы улучшить доступ к сервисам компании, и поэтому создали для наших клиентов экспресс-регистрацию личных кабинетов на сайте 104.ua", - говорит руководитель управления клиентского сервиса АО "Сумыгаз" Эдуард Онищенко.
Для автоматической регистрации Личного кабинета на 104.ua достаточно позвонить в контакт-центр АО "Сумыгаз" и назвать свой лицевой счет. После этого Личный кабинет будет создан автоматически. Сообщение с паролем для входа поступит на мобильный телефон клиента.
"Чтобы зайти в Личный кабинет на сайте 104.ua, нажмите на ссылку, которая поступила в смс-сообщении. После найдите на экране кнопку "Вход" и введите логин и пароль, указанные в смс", - сообщает компания.
По одному мобильному номеру телефона в экспресс-регистрации можно зарегистрировать только один лицевой счет.
С помощью Личного кабинета клиенты могут:
- Гарантировано передать показания счетчика
- Безопасно и просто заплатить за газ и его доставку
- Первыми загрузить счета
- Отслеживать собственное потребление и расходы.
На Сумщине уже 110 тысяч домохозяйств пользуются преимуществами единого онлайн-сервиса 104.ua.