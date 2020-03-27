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 "Сумыгаз" разработал экспресс-регистрацию личных кабинетов потребителей газа

Чтобы потребителям газа не пришлось выходить из дома в эти сложные для всех нас времена, в АО "Сумыгаз" экстренно разработали экспресс-доступ к онлайн сервисов 104.ua.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Сумыгаз" сообщает БизнесЦензор.

Теперь чтобы воспользоваться сервисами, достаточно звонка в контакт-центр по телефону 067 00 03 104 и Личный кабинет потребителя газа будет создан автоматически.

"Карантин внес свои коррективы в повседневную жизнь. Однако, ограничения не касаются наших онлайн-сервисов. Мы делали все, чтобы улучшить доступ к сервисам компании, и поэтому создали для наших клиентов экспресс-регистрацию личных кабинетов на сайте 104.ua", - говорит руководитель управления клиентского сервиса АО "Сумыгаз" Эдуард Онищенко.

Для автоматической регистрации Личного кабинета на 104.ua достаточно позвонить в контакт-центр АО "Сумыгаз" и назвать свой лицевой счет. После этого Личный кабинет будет создан автоматически. Сообщение с паролем для входа поступит на мобильный телефон клиента.

"Чтобы зайти в Личный кабинет на сайте 104.ua, нажмите на ссылку, которая поступила в смс-сообщении. После найдите на экране кнопку "Вход" и введите логин и пароль, указанные в смс", - сообщает компания.

По одному мобильному номеру телефона в экспресс-регистрации можно зарегистрировать только один лицевой счет.

С помощью Личного кабинета клиенты могут:

  • Гарантировано передать показания счетчика
  • Безопасно и просто заплатить за газ и его доставку
  • Первыми загрузить счета
  • Отслеживать собственное потребление и расходы.

На Сумщине уже 110 тысяч домохозяйств пользуются преимуществами единого онлайн-сервиса 104.ua.

Сумыгаз разработал экспресс-регистрацию личных кабинетов потребителей газа 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184802
 
 
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