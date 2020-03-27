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Все про:авиация (1307) МАУ (351) авиасообщение (1528) Евгений Дыхне (1)

 Возврат денег за билеты в сегодняшней ситуации невозможен, – МАУ

Президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне заявил, что возврат денег за отмененные рейсы из-за коронавируса возможен только в будущем, а не в сегодняшней ситуации.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

"Возврат денег возможен в будущем периоде, но не в сегодняшней ситуации. Когда мы вернемся к мирной жизни, будем способны обработать запросы и выполнить пожелания пассажиров, сможем предложить и такой вариант", – заявил Дыхне.

По словам Дыхне, для того чтобы вернуть деньги за билет в будущем, сейчас пассажирам нужно подавать заявку на электронный ваучер.

"Пассажир сможет обменять ваучер с 25% бонусом на перелет. Если его это не устраивает, и он захочет вернуть в будущем деньги – мы ему деньги вернем", – сказал Дыхне.

"Мы не отказываемся от наших обязательств перед пассажирами и предлагаем два варианта, которые считаем справедливыми. Первый – невыполненный ими перелет возможен в любой будущий период в течение года без штрафов за внесение изменений. То есть, они смогут его использовать. Второй – предлагаем электронный ваучер на сумму покупки неиспользованного билета с 25% бонусом от этой суммы. Этот ваучер подлежит предъявлению компании на покупку перелета в течении года", – заявил Дыхне.

Президент авиакомпании признал, что обратившиеся ранее пассажиры смогли вернуть деньги.

"Мы действовали с учетом нашей финансовой ситуации и требований законодательства. Сейчас государством введен режим чрезвычайной ситуации и действие обстоятельств форс-мажора", – сказал Дыхне.

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Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) прекратила выполнение регулярных рейсов до 24 апреля включительно.

При этом среди предложенных вариантов получения компенсации пассажирами отсутствует опция возврата средств, на что обращают внимание клиенты МАУ. В ответ в авиакомпании рекомендовали указывать пожелание о возврате средств в примечании к запросу.

Ранее Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, а также о продлении всех введенных ранее карантинных мер до 24 марта.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль в связи с распространением коронавируса поручил разработать план полного закрытия государственной границы для пассажирских перевозок с 28 марта.

По данным Министерства инфраструктуры, на 27 марта запланированы эвакуационные рейсы авиакомпаний МАУ и SkyUp из Казахстана (Алматы), Польши (Варшава), Израиля (Тель-Авив), Австрии (Вена), Литвы (Вильнюс), Катара (Доха), Франции (Париж), Германии (Франкфурт).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184797
 
   
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 Топ комментарии
 
Беня вернет деньги потом..тем кто выживет.Если беня захочет. МАУ обещает вернуть деньги за отмененные рейсы только в будущем - Цензор.НЕТ 4791
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брехня Беня не вернет никому деньги даже из ада
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Позволил себе еще раз вставить две копейки - а почему? Может МАУ выделила эти деньги, хоть часть на закупку аппаратов для больниц? Может хоть разовых масок? Г-н Зеленский, вопрос и к вам. Или вы глава государства только на бумаге?
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Беня вернет деньги потом..тем кто выживет.Если беня захочет.
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действительно - вдруг кто не доживет. и денюжку возвращать некому
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брехня Беня не вернет никому деньги даже из ада
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нікого більш нахабного та захланного,ніж бородата баба каломойша не існує у природі.
каломойша - це абсолютна хуцпа та зухвалість.
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воно би в США чи Ізраэлі таке собі дозволило - ні....- вся відповідь...
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Кажется МАУ просто хочет стать бывшей команией. Если платить ей - то деньги вперед, а если отдать долги - то в будущем. Есть имущество, самолеты - на погашение долгов как раз хватит.
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У Бени принцип: - Долги возвращают только трусы. Так что, дорогие пассажиры, забудьте, вы переходите в разряд терпил.
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вони в цей розряд перейшли ще коли заплатили йому бабки
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Человек заплатил деньги за билет... Самолет никуда не полетел, никакого керосина не истратил... Денюжки где???
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Типичная схема аферистов МАУ: НЕ платят Украэроруху, НЕ платят аэропорту Борисполь, НЕ платят своим экипажам во время простоя, НЕ платят в бюджет... и Украина позволяет изгаляться и дальше. Над пассажирами, над законами, над государством.
Что не так в Украине? Или баба Беня скупила всех и вся?
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..можете не сомневаться, что в ближайшее время МАУ ждёт судьба АэроСвита !! Всё повторится!! Месяц второй стоянки компании будут объявлены губительными финансовыми потерями. Будет повторное требование к государству на компенсацию убытков, как они пытались выдавить деньги за убытки связанные закрытием полётов над рашкой. Кстати это единственная авиакомпания в Украине с такими огромными долгами. И единственная , набравшаяся наглости требовать госкомпенсацию. Будет попытка и требование списать долги, на что Земразота может запросто пойти. Это увеличит время агонии, но учитывая то , что если будут возобновлены полёты, то их активность будет значительно ниже, ибо денег как у государства, так и у желающих летать априори не будет... Зная своё будущее МАУ и отдавать как пассажирам, так и уволенному лётному составу и персоналу ничего не собирается! А если учесть ещё задолженность перед Евроконтролем и сотнями хендлинговых компаний, плюс огромные долги за топливо в большинстве аэропортов, кда МАУ летало.... то ликвидация компании реальность.
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там же где и 5 500 000 000 зЭлени ДЕПОЗИТНЫХ вкладов граждан Украины - в "банке" у шуллера и мошенника бЭни - агов СБУ - ГПУ- НАБУ- САП и все онные... Возврат денег за билеты в сегодняшней ситуации невозможен, – МАУ - Цензор.НЕТ 7194
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Позволил себе еще раз вставить две копейки - а почему? Может МАУ выделила эти деньги, хоть часть на закупку аппаратов для больниц? Может хоть разовых масок? Г-н Зеленский, вопрос и к вам. Или вы глава государства только на бумаге?
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Зеленая плесень не занимается такой мелочью. Последнее время они очень удачно занимаются отмывом миллионов баксов за бесполезные устаревшие тест-системы на вирус из Китая.
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Поц КолоМойша гоям: «Таки лобзайте меня в моё продолжение спины».
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Хитрожопые денех не возвращаю. Особенно лохам-гоям. Не кошерно...
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Зєбіли дупоголовіякі голосували за бєніного голоборотька шоніть піддайте .
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Как не старается Дыхне отмыть МАУ от "всенародной любви", но родимые пятна и генетический код одного бородатого основателя не дает ничего исправить.
"Умерла, так умерла". Только верните деньги за билеты на невыполненные полеты. По разным оценкам специалистов это около 650 млн гривень.
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Как можно было голосовать на выборах за ставленника того, кто ни копейки не заработал, воруя у налогоплательщиков? Мау, Укрнафта, Приват, это же беспредел, а Мойша это чорт, бук-валь-но с системой ценностех хуже длявола, дьявол, тот хоть контракты соблюдает.
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Это, наверное, пятый раз когда я предлагаю идти с Майданом к Бене лично, а не к марионеткам и раде, иначе нам всем кизда, но тупо никто не поддерживает, отсилы - пара лайков. Не понимаю как можно быть терпилами без понимания пиричинно-следственных связей.
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А шо там по этому поводу чертилло бакланов скажет? А шо пропукает терентьев из амку?
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уявляєте, якщо зараз МАУ потрібно буде дістати з кишені всі гроші за всі повернуті квитки?? А вони вже давно витрачені бєнєю.)). Цікаво, як такі ж самі дії відбуваються в інших великих перевізників? Ніхто не здавав квитки Австрійських, чи Люфтганзи, чи Туркіш? Може всюди так? Цікаво було б дізнатись.
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WizzAir АВТОМАТИЧНО перерахувала 120% від вартості квитка (мінус видатки на збори на аеропорт та ін.) на ваучерний рахунок терміном дії 24 місяці. Лише, якщо пасажир захоче гроші, то мусить про це повідомити авіакомпанію і одержить через певний час 100% (звичайно теж без зборів).
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тобто, не готівку, а ваучерний рахунок?? Теж саме пропонує і МАУ зараз. То може це світова практика? Бо, реально, ну де взяти гроші авіакомпаніям, вони ж не лежать штабелями у сейфі в такій кількості.
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Готівку теж можна. Але це триватиме.
пс як тут вставити скрін?
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не знаю. Я вам і так вірю. Просто хотілось хоч від когось почути як це відбувається в інших авіаперевізників)).
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Rianair,Wizzair без пртблем предлагают или ваучер （120%）или полный возврат денег.
Я сам имею четыре билета в Wizzair на инюнь месяц.Еще не здавал-пока в раздумии.
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який власник, такою зробив і компанію. Немає конкуренції здорової, немає потрібного жорстого нагляду. А зараз ще й зелена ручна мавпочка при владі, то і МАУ, і Дніпроавіа вже отримали сказування заборгованосей перед державою на міліарди гривень. Наших з Вами гривень !! (((
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бЭня деньги возвращать не любит - это не его ... Возврат денег за билеты в сегодняшней ситуации невозможен, – МАУ - Цензор.НЕТ 3827
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ну кто бы сомневался.
ты клиент, пока не отдал деньги
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Прямо как у меня с зарплатой: мы не отказываемся платить, просто сейчас не можем)))
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да-да! попробуй из каломойши хоть десюлик вытряси!
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Баришівський райсуд, ау!!! Тут клієнт созрєл, можна позбавляти ліцензії на авіаперевезення
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хай расовий хуцпарєз покаже підтвердження з ТПП щодо обставин форс-мажору конкретно які "унеможливлюють" повернення грошей
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капец!..самые дорогие билеты еще и не возвращают...вы чего..керосина уже на них накупили??
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Как сказал ещё один воровской жид Червонман который очень смешно строит из себя самого умного и честного в стране , при этом не так давно сознательно и смачно отсасывал быдлосцыкунам петуховичам : "Коломойский и Зеленский доиграются в жадность и идиотизм , так, что станут причиной будущих еврейских погромов в стране.." Вот бери и думай...!
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возврат денег за отмененные рейсы возможен только в будущем. Тоді мау має повернути гроші з відсотками
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Жиду кинуть гоя через буй - Иеговаугодное дело.
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